Mandate aller Vorstandsmitglieder bei Wüstenrot bis 2018 verlängert

Salzburg (OTS) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bausparkasse Wüstenrot AG Kommerzialrat Dr. Herbert Walterskirchen teilte heute mit, dass in den dieswöchigen Aufsichtsratssitzungen der Bausparkasse Wüstenrot AG und der Wüstenrot Versicherungs-AG die Mandate aller Vorstandsmitglieder beider Unternehmen verlängert wurden. Vorstandsvorsitzende GD Dr. Susanne Riess, GD-Stv. Vorstandsdirektor Franz Meingast, MBA, Vorstandsdirektor Prof. Dr. Andreas Grünbichler und Vorstandsdirektor Mag. Gerald Hasler sind somit bis zum 31.5.2018 in ihren Funktionen bestätigt worden.

"In beiden Gremien wurde einstimmig beschlossen, dass das seit vielen Jahren erfolgreiche Team auch in den nächsten fünf Jahren die Zukunft der Wüstenrot Gruppe gestalten und in bewährter Weise zusammen weiterarbeiten soll", sagte Dr. Herbert Walterskirchen.

