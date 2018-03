Mittwoch, 5. Juni 2013: Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs zum Thema "Integration unter dem Frauenaspekt"

"Miteinander reden - Miteinander leben - Gemeinsam die Zukunft gestalten"

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zur Enquete "Integration unter dem Frauenaspekt. Miteinander reden - Miteinander leben -Gemeinsam die Zukunft gestalten" am Mittwoch, 5. Juni 2013. Das Programm im Detail:

09:30 Begrüßung und Einführung in das Thema Angela Lueger (NR-Bereichssprecherin der SPÖ für Integration-Migration) 09:45 Einleitung Gabriele Heinisch-Hosek(Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst) 10:00 Panel I: Migrantinnen und Arbeitsmarkt TeilnehmerInnen (in alphabetischer Reihenfolge): Gudrun Biffl (Donau-Universität Krems) Petra Draxl (Leiterin der Landesgeschäftsstelle des AMS Wien) Angela Lueger (NR-Bereichssprecherin der SPÖ für Integration-Migration) 11:30 Panel II: Anforderungen und Bedürfnisse TeilnehmerInnen (in alphabetischer Reihenfolge): Elisabeth Harrasser (Koordinatorin des Lernzentrums im LEFÖ) Amela Mirkovic (Vertreterin des WUZ - Frauenverein für Integration, Bildung und Kultur) Gisela Wurm (NR-Bereichssprecherin der SPÖ für Frauen und Gleichbehandlung)

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2013, 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr;

Ort: Parlament, Klubsitzungssaal

Die Vertreter der Medien sind herzlichst eingeladen. Um Anmeldung per Mail an verena.schnuderl @ spoe.at wird gebeten. (Schluss) mis

