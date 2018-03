Zahlungsmoral: Deutsche Unternehmen bleiben auf ihren Rechnungen sitzen

Atradius-Studie ermittelt Anstieg der Forderungsverluste im Inland um 37 % und im Ausland um 71,4 %

Lieferanten geben fehlende Liquidität als Hauptgrund an

Aktuelle Insolvenzprognose bestätigt anhaltende Rezession in Europa

Die anhaltende Unsicherheit im Euroraum hat Spuren hinterlassen. Die Zahlungsmoral der europäischen Unternehmen hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund fehlender finanzieller Mittel merklich verschlechtert. Die Stimmung in den Unternehmen ist getrübt. Das sind Ergebnisse aus dem aktuellen Zahlungsmoralbarometer des internationalen Kreditversicherers Atradius, das regelmässig das Zahlungsverhalten von Firmenkunden analysiert. Aktuell wurden rund 3.000 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern branchenweit befragt.

Die befragten deutschen Lieferanten mussten 3,7 % der Gesamtsumme ihrer ausstehenden Rechnungen im Inland als Totalausfall verbuchen. Das entspricht einer Steigerung von 37 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei Forderungen gegenüber ausländischen Firmenkunden ist der Anstieg der abgeschriebenen Forderungen um 71,4 % auf 4,8 % gestiegen.

Europaweit blieben die befragten Unternehmen auf 5 % der Gesamtsumme ihrer Forderungen sitzen. Im Vorjahr lag der Wert bei 3 %.

Mehr als jedes zweite deutsche Unternehmen gab fehlende Liquidität ihrer Geschäftskunden als Hauptgrund für die verzeichneten Verluste an. "Die Ergebnisse zeigen, dass Lieferanten insbesondere im Ausland mit säumigen Zahlern zu kämpfen haben", bestätigt

Andreas Tesch, Chief Market Officer von Atradius. "Die andauernde Eurokrise hat wesentlich zum Liquiditätsengpass - insbesondere in den südlichen Ländern Europas - beigetragen."

In Griechenland liegt die Summe der uneinbringlichen Forderungen mit 6,3 % im Inland weiterhin über dem europäischen Durchschnitt. Übertroffen wird dieses Ergebnis nur von der Türkei mit 6,7 % und Spitzenreiter Italien, wo die Befragten 7,6 % der Forderungssumme nur noch als Verlust abschreiben konnten.

Ingesamt ist die Skepsis in den befragten Ländern gestiegen, was am signifikanten Rückgang der gewährten Lieferantenkredite zu beobachten ist. Die Bereitschaft deutscher Lieferanten, Geschäftspartnern im Ausland Zahlungen auf Ziel zu gewähren, ging um 22 % auf 36,4 % zurück. Im europäischen Durchschnitt wurden für 41,9 % der Forderungen Lieferantenkredite gewährt, was einem Rückgang von knapp 9 % entspricht.

Die Aussichten für die kommenden Monate sind laut der Befragten von der Sorge getrübt, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen einen Rückgang verzeichnen könnte. Dies könnte wiederum Konsequenzen für die Liquidität und im schlimmsten Fall die eigene Zahlungsunfähigkeit zur Folge haben.

Im kürzlich veröffentlichten Economic Outlook von Atradius prognostizieren die Risiko-experten einen weiteren Anstieg der Firmenzusammenbrüche in vielen Ländern Europas. Der Kreditversicherer erwartet insbesondere für die deutschen Nachbarländer Belgien und Frankreich einen Anstieg der Firmeninsolvenzen um 6 % bzw. 4 %. Für Griechenland und Italien, die seit Jahren ein hohes Insolvenzniveau verzeichnen, wird mit einer Zunahme von 10 % gerechnet.

"Um sich vor säumigen Zahlern und Forderungsausfällen zu schützen, sollten Unternehmen die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden in Form von Bonitätsanalysen und aktuellen Informationen regelmässig prüfen. Denn Erfahrungswerte reichen nicht aus, um diese Sicherheitslücke nachhaltig zu schliessen, insbesondere im Aussenhandel. Mit der Forderungsabsicherung in Form einer Kreditversicherung können Exporteure beruhigt Zahlungen auf Ziel und damit Lieferantenkredite mit ihren Geschäftspartnern vereinbaren", weiss Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director von Atradius, aus langjähriger Erfahrung.

Die Informationsbeschaffung und Bewertung übernimmt ebenfalls der Forderungsspezialist, um die Unternehmen frühzeitig zu warnen, sollten Gründe für eine sinkende Bonität angezeigt werden.

Über die Studie

Das "Atradius Zahlungsmoralbarometer" wird regelmässig von Atradius, dem Spezialisten im Forderungsmanagement, veröffentlicht. Für die aktuelle Studie wurden branchenweit rund 3.000 Unternehmen aus 14 Ländern in Westeuropa befragt.

Die Studie steht ebenso wie druckfähige Grafiken kostenlos auf http://www.atradius.de zum Download bereit. Ebenfalls finden Sie dort den aktuellen Economic Outlook mit der vollständigen Insolvenzprognose.

Über Atradius

Die Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste an und ist mit 160 Büros in 45 Ländern vertreten. Der Marktanteil am globalen Kreditversicherungsmarkt beträgt rund 31 %. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen zu über 100 Millionen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wenn Kunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nicht bezahlen können.

http://www.atradius.de

