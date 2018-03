Terminaviso: Tümpel, Teich und Tiere - Tour

"die umweltberatung" lädt VertreterInnen der Medien zur Erkundung des faszinierenden Lebensraumes Teich und zur Präsentation eines neuen Posters ein.

Wien (OTS) - Haben Sie gewusst, dass es Wanzen gibt, die am Rücken schwimmen, und dass die Larven der Libellen im Wasser leben? Zum Welt-Umwelttag am 5. Juni präsentiert "die umweltberatung" ihr neues Poster "Lebensraum Tümpel und Teich" und erforscht mit MedienvertreterInnen gemeinsam die faszinierende Tierwelt im Teich. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, an einer exklusiven Führung in den Blumengärten Hirschstetten teilzunehmen.

o Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2013, 9:30 Uhr, bei jedem Wetter

o Ort: Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien

o www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten-hirschstetten/kontakt.html

o Erreichbarkeit: U1 Kagraner Platz, von dort Autobus 23 A bis Blumengärten Hirschstätten, Busabfahrt um 9:10 oder 9:18 (gesamte Fahrtdauer ab Karlsplatz nur 29 Minuten)

Programm

o Begrüßung, Präsentation des Posters und Stärkung für das Freilandabenteuer bis ca. 10:00

o Erforschung der Tierwelt im Tümpel bis ca. 10:45

o Führung zu den geschützten heimischen Pflanzen in den Blumengärten bis ca. 11:15

Ihre AnsprechpartnerInnen vor Ort

o Mag.a Sophie Jäger-Katzmann, "die umweltberatung"

o Eva Wegerth und Harald Plissnig, Blumengärten Hirschstetten

Bei Schlechtwetter

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bitte entsprechend kleiden und Sonnenschutz bzw. Regenschutz mitnehmen. Bei Regen stellen wir Ihnen die TeichbewohnerInnen indoor vor.

Anmeldung

Die MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen! Bitte um Anmeldung bis Montag, 3. Juni.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

Rückfragen & Kontakt:

"die umweltberatung" Wien

Mag.a Elisabeth Tangl, Tel. 01 803 32 32-71, mobil 0699 189 174 64

elisabeth.tangl @ umweltberatung.at