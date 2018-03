Österreichischer Stahlbautag 2013

Hochkarätiger internationaler Branchentreff

Wien (OTS) - Am 6. und 7. Juni 2013 findet in Perchtoldsdorf auf Burg Perchtoldsdorf der 29. Österreichische Stahlbautag statt. An diesem Zusammentreffen prominenter Bauherren, Experten, Planer und Unternehmen der Stahlbaubranche - 300 Teilnehmende und 21 Ausstellende - wird eine Reihe hochaktueller Themen zur Sprache kommen. Der Bogen spannt sich von Nachhaltigkeit über Wachstumsperspektiven bis zu konkreten in- und ausländischen Stahlbauprojekten. Am Abend des 6. Juni wird der Österreichische Stahlbaupreis 2013 vergeben.

Die Tagung beginnt am 6. Juni 2013 um 9.00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 12.30 Uhr.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

