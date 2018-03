Kim Väisänen, CEO von Blancco, tritt beim internationalen Wettbewerb um den Titel "Unternehmer des Jahres" an

Ludwigsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Kim Väisänen, CEO und Gründer von Blancco, nimmt als Vertreter Finnlands am Finale des "Ernst & Young World Entrepreneur of the Year" Wettbewerbs teil, der vom 6. bis zum 9. Juni 2013 in Monte Carlo ausgetragen wird. Als Sieger des nationalen Wettbewerbs zum Unternehmer des Jahres 2012 wird Väisänen bei der feierlichen Galaveranstaltung am 8. Juni in die jährliche Hall of Fame der weltbesten Unternehmer aufgenommen. Mehr als 50 nationale Sieger konkurrieren dieses Jahr um den Titel des "World Entrepreneur of the Year".

Seine innovative Idee, aus der das Unternehmen Blancco hervorgegangen ist, brachte Väisänen im vergangenen November den Sieg im finnischen Wettbewerb. Geehrt wurde er für seine unternehmerischen Fähigkeiten, die dazu beitrugen, die Firma Blancco als weltweiten Marktführer im Bereich der Datenlöschung und der Computer-Wiederverwertung zu etablieren. Als finnischer Sieger tritt Väisänen nun gegen die internationale Konkurrenz an.

"Es ist mir eine besondere Ehre, unser Land und Blancco bei diesem Wettbewerb zu repräsentieren und gleichzeitig in der Gesellschaft anderer Unternehmer aus der gesamten Welt zu sein, die am Ende eines strengen Auswahlverfahrens ausgezeichnet wurden," sagt Väisänen. Sämtliche Mitarbeiter bei Blancco hätten aufgrund ihrer Leistung und ihres persönlichen Engagements Anerkennung verdient, fügte er hinzu. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Ernst & Young. Das unterstreicht zugleich den Erfolg, an dem wir alle gemeinsam für das Unternehmen, unsere Kunden und unsere Partner gearbeitet haben."

Blancco hat bereits Millionen von IT-Geräten vor der Mülldeponie gerettet, indem es Datensicherheit bei der Wiederaufarbeitung, dem Weiterverkauf und der Wiederverwendung von Hardware ermöglicht. "Mit dem stetigen Wachstum an digitalen Daten sind insbesondere die Zukunftsaussichten für unser Unternehmen gut. Neue Datenschutzrichtlinien und die wachsende Anzahl von sehr unterschiedlichen IT-Speichergeräten stellen Unternehmen bei der Datenlöschung vor neue grosse Herausforderungen" sagt Väisänen.

Vor mehr als 27 Jahren rief Ernst & Young das Programm "Unternehmer des Jahres" ins Leben, um die Leistung erfolgreicher Führungskräfte zu ehren. Jährlich werden über 50 nationale Unternehmensleiter in Monaco geehrt. Mit ihrer Aufnahme in die "Hall of Fame" konkurrieren sie gleichzeitig um den Titel "World Entrepreneur of the Year". Heute findet das Programm in mehr als 140 Städte in über 50 Ländern statt. Damit repräsentieren die Teilnehmer gut neunzig Prozent der Weltwirtschaft. Hauptredner bei der diesjährigen Preisverleihung sind der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan, der Erfinder des World Wide Web, Sir Thomas Berniers-Lee, und Mika Hakkinen, der frühere Formel 1-Weltmeister.

Über Blancco:

Blancco ist die bewährte Datenlöschsoftware für Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt. Als Weltmarktführer im Bereich Datenlöschung und des Life-Cycle-Managements bietet Blancco die am meisten zertifizierte Lösung der Branche. Das Unternehmen unterstützt Anwender aus den verschiedensten Bereichen wie z. B. Finanz- und Bankwesen, Öffentlicher Dienst und Verteidigung sowie die IT-Entsorgungsbranche selbst. Blancco ist mit einem breiten Netz von Niederlassungen und Partnern in Europa, Nordamerika, Asien und Australien vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.blancco.com.

