28.5.: Blockupy-Wien Aktionstag: Auf nach Frankfurt! Auch Wien ist ganz Blockupy!

Wien (OTS) - Blockupy ist wieder da! Wie bereits letztes Jahr ruft das Blockupy-Bündnis* auch heuer zu europaweiten Aktionstagen gegen die autoritäre Krisenpolitik der deutschen Bundesregierung und der Troika (EU, EZB, IWF) von 30. Mai bis 1. Juni in Frankfurt/Main auf. Heuer werden gleich 2 Autobusse AktivistInnen aus Österreich zu den Protesten nach Frankfurt bringen, denn, so das Blockupy-Wien Bündnis:. "Wenn ganz Europa von der autoritären Politik der Troika betroffen ist, muss auch der Widerstand dagegen international sein!"

Aber auch hier ist Blockupy. Zahlreiche Blockupy-AktivistInnen protestierten in Wien. Im Rahmen der Fahrradtour "Orte der Krise -Orte des Widerstands" wurde am Dienstag, zwei Tage vor der Abfahrt nach Frankfurt - auf die unterschiedlichen Formen autoritärer kapitalistischer Krisenpolitik hingewiesen, aber auch auf die vielfältigen Formen emanzipatorischen Widerstandes gegen die Zumutung des Krisenkapitalismus. Das Schubhaftgefängnis Rossauer Lände wurde ebenso besucht wie die Österreichische Nationalbank, der für die Räumung der Landbesetzung im Wiener Donaufeld verantwortliche Stadtrad Michael Ludwig und das Arbeitsmarktservice in der Währinger Gürtel. Bunte und kreative Aktionen machten auf diese autoritären "Orte der Krise" aufmerksam, zeigten aber auch die vielfältigen Aktivitäten des Widerstands und alternativer Krisenlösungen "von unten" auf.

Die Abfahrt der Busse nach Frankfurt ist am Donnerstag um 8.30 Uhr am Wiener Westbahnhof.

* Blockupy ist ein Bündnis, in dem zahlreiche Gruppen, Organisationen und einzelne AktivistInnen mitarbeiten. Es beteiligen sich Attac-AktivistInnen, Gewerkschaften, antirassistische Netzwerke, Parteien, Occupy-AktivistInnen, Erwerbsloseninitiativen, studentische Gruppen, Nord-Süd-, Friedens- und Umweltinitiativen, die Linksjugend ['solid], die Grüne Jugend sowie linke Zusammenschlüsse wie die Interventionistische Linke und das Ums-Ganze-Bündnis.

