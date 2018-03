Start der "Bewusst gesund"-Bewegungstour 2013 am 1. Juni

Im Rahmen der ORF-Initiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit"

Wien (OTS) - Wer sich bewegt, lebt länger gesund! Nach dem erfolgreichen Start der ORF-Jahresinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" - insgesamt 4,1 Millionen (weitester Seherkreis) haben von 6. bis 14. April 2013 zumindest eines der umfassenden ORF-Programmangebote genutzt - lädt der ORF ab Samstag, dem 1. Juni 2013, gemeinsam mit "Fit für Österreich", den Dachsportverbänden, dem Heeressport und der österreichischen Sozialversicherung sowie den ORF-Landesstudios zu einer Bewegungstour durch ganz Österreich. Ziel der Aktion ist es, in den nächsten vier Monaten das ganze Land zu mehr Bewegung zu motivieren und den Österreicherinnen und Österreichern nicht nur via Bildschirm und Radio Lust auf Bewegung zu machen.

In jedem Bundesland wird dem interessierten Publikum im Rahmen eines großen Sport- oder Bewegungsevents die Möglichkeit geboten, selbst aktiv zu werden. Angeboten werden die unterschiedlichsten Sportarten zum Kennenlernen und Bewegung für alle Altersgruppen und Interessen. Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios führen durch das Programm und laden zum Mitmachen und zu Gewinnspielen ein, der Eintritt ist frei. Am kommenden Samstag startet die Tour in Salzburg.

Die einzelnen Stationen der "Bewusst gesund"-Bewegungstour 2013 im Überblick:

Samstag, 1. Juni

Eröffnung des Sportzentrums Mitte in Salzburg

Freitag, 7. Juni

Tag der offenen Tür in der Kaserne Ried im Innkreis

Samstag, 29. Juni

Familiensporttag in Dornbirn

Samstag, 17. August

Kärnten läuft in Klagenfurt

Sonntag, 18. August

Wien wird zum Sportplatz

Samstag, 31. August

Österreichische Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft in Rabenstein a. d. Pielach / NÖ

Freitag, 6. September

Sommerfrische Innsbruck beim Universitätssportzentrum Innsbruck

Freitag, 13. September

Aktionstag am Domplatz in Eisenstadt

Freitag, 20. September

Langer Tag der Bewegung in Graz

Samstag, 21. September

Tag des Sports in Wien, Heldenplatz

Unter dem Motto "Mach dich fit - ich mach mit" widmet sich der ORF 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Gemeinsam mit den Partnern Bundesministerium für Gesundheit und Fonds Gesundes Österreich, dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport sowie dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist für Ende Oktober die zweite Initiativen-Woche "Bewusst gesund:

Mach dich fit - ich mach mit" unter dem Schwerpunkt Bewegung in der Arbeitswelt geplant. Die "ORF nachlese" berichtet regelmäßig, nähere Informationen zur Bewegungsinitiative und Bewegungstour sind unter bewusstgesund.ORF.at abrufbar.

