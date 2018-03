Ab heute neue Energiekennzeichnung für Wäschetrockner

65% Stromeinsparung

Linz (OTS) - Für Wäschetrockner wird heute ein neues ein EU-Energielabel mit der höchsten Effizienzklasse A+++ eingeführt, informiert der OÖ Energiesparverband. "Wurden die effizientesten Trockner bisher mit der Effizienzklasse A gekennzeichnet, so ist jetzt das beste ein A+++ Gerät", weist Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes, hin.

Mit einem A+++ werden Wäschetrockner ausgezeichnet, die 65 % weniger Strom verbrauchen als ein Gerät der Klasse A - immerhin rund 500.-Euro Stromkosteneinsparung in 15 Jahren.

Ab 29. Mai 2013 müssen alle Wäschetrockner, die in den Handel gelangen, mit dem neuen EU-Energielabel an gut sichtbarer Stelle etikettiert werden. Ab 1. November 2013 müssen dann alle neuen Geräte im Handel mindestens die Anforderungen der Energieeffizienzklasse C erfüllen, schlechtere Geräte dürfen dann nicht mehr verkauft werden.

