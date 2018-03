Wien, 28.5.2013: Juni-Highlights im Wiener Prater

Im Prater ist was los - das trifft besonders auf den Juni zu!

Wien-Prater (OTS) - Ein Highlight jagt das andere und für jeden ist mit Sicherheit etwas dabei: von der Gehsteigdisco für alle Discofans, über den Science Fiction Day für Trekkies, SF Freaks und Schaulustige, bis hin zum Zirkuserlebnis für die ganze Familie und dem Kinderflohmarkt, einem Event für alle kleinen Kaufleute. Nicht zu vergessen sind aber auch die Attraktionen des Wiener Praters, die jeden Event noch um ein Erlebnis reicher machen.

Wir sind Wien. Festival der Bezirke - oder kurz: Gehsteigdisco!

Am 2. Juni haben Sie die Möglichkeit, eine Disco der anderen Art zu erleben. Die Music kommt dabei aus 2-Kanal-Funkkopfhörern! Der Discofan hört am Riesenradplatz, mitten im urbanen Lärm, den Sound seiner Wahl. Gewählt werden kann zwischen 2 im Rhythmus völlig unterschiedlichen Sets.

Manege frei für den Circus Louis Knie!

Bis zum 16. Juni gastiert dieser international renommierte Circus mit vielen Sensationen, Tieren, Überraschungen, Clowns und internationalen Artisten im Prater. Ein Erlebnis für Groß und Klein, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Tag des Samariterbundes

Am 8. Juni ab 13.00 Uhr lädt der Samariterbund wieder auf die Kaiserwiese. Am Programm steht Informatives, aber auch viel Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein.

Der 2. Science Fiction Day

Am 15. Juni zwischen 11:00 und 18:00 Uhr treffen im Prater Geschöpfe unterschiedlichster Galaxien aufeinander: Darth Vader, Stormtrooper, Jedi, Padme Amidala, Anakin Skywalker, Trekkies und Co, sowie viele andere filmakuraten Kostüme aus der Welt der Science Fiction sind live und in Action zu sehen.

Justin Bieber-Flashmob im Wiener Prater

Ein "Muss" für Bieber Fans: Madame Tussauds Wien präsentiert Justin Biebers Wachsfigur. Die erste Live-Enthüllung einer Wachsfigur vor Publikum, Justin Bieber Sound - und die gute Stimmung ist vorprogrammiert!

2. Kinderflohmarkt im Wurstelprater

Der erste Kinderflohmarkt im Frühjahr war bereits ein großer Erfolg! Am 23. Juni zwischen 8:00 und 13:00 Uhr haben die kleinen Kaufleute wieder die Möglichkeit, ihr Verkaufsgeschick unter Beweis zu stellen und Schätze aus dem Kinderzimmer anzupreisen. Der Wurstelplatz und die Zufahrtstraße werden zum Marktplatz - um Voranmeldung wird gebeten unter: kinderflohmarkt @ praterservice.at

Weitere Infos finden Sie unter: www.praterservice.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks. (Schluss) ss

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

presse @ praterservice.at

Tel: 0664 844 38 99