Schöner Autofahren: Neue sportliche Looks, schnell und komfortabel / Mit dem Online-Komplettradkonfigurator zum neuen Rad / Edel, dezent oder Eye-catcher - wie es euch gefällt

Das Frühjahr lockt mit wärmeren Temperaturen und - neuen Mode-Kollektionen. Raus aus den Winterklamotten, rein in das neue, frische Sommeroutfit. Viele Verbraucher kaufen ihre neue Mode online ein, weil es Spaß macht, ganz in Ruhe durch die Angebote zu stöbern und sich das Outfit nach eigenem Geschmack zusammenzustellen. Auch immer mehr Autofahrer veredeln online ihr Fahrzeug und machen es damit "Lifestyle-kompatibel". "Gepimpt" wird mit unterschiedlichen Mitteln, ob mit farblichen Akzenten, Accessoires, Tuningprodukten oder Rädern. Für viele Autofahrer steht dabei das Rad am Wagen im Mittelpunkt eines neuen, sportlichen Looks.

Doch wie probiert man vor dem Kauf neue Reifen-/Felgen-Kombinationen am Auto aus und wie kann man sich sicher sein, ob das Aussehen den Wunschvorstellungen entspricht?! Ganz einfach: Online. Anders als bei Bekleidung, kann man die Komplettrad-Kombinationen Im Internet am Fahrzeug ausprobieren und sich für den individuellen Look entscheiden. Mit einem Komplettradkonfigurator der neusten Generation ist das im Internet bei www.reifendirekt.de und weiteren Onlineshops möglich. Ausgestattet mit einer praktischen, Benutzer-freundlichen Menüführung und einer umfangreichen Fahrzeugdatenbank, kommen hier nicht nur geübte Online-Shopper schnell und einfach zu ihrem neuen Komplettrad. Die Anprobe ist kinderleicht: Ausgewählt werden kann nach Fahrzeugsuche im Dropdown-Menü oder nach Fahrzeugsuche via Schlüsselnummer. Anhand einer Abbildung des gewählten Fahrzeugmodells, kann der Autofahrer zahlreiche, mögliche Rad-/Felgenkombinationen durchspielen und ansehen. Es steht eine große Vielfalt an Größen und Raddesigns zur Verfügung, darunter auch für Run-Flat-Reifen auf Alu- oder Stahlfelgen sowie Kompletträder bis 22-Zoll. Eine originalgetreue Simulation der online angezeigten Kombinationen macht nicht nur Spaß, sondern ist zudem auch eine praktische Auswahlhilfe. Neben Kompletträdern für Pkw, bieten die Internet-Reifenexperten auch solche für SUV, Geländewagen und Transporter an.

Für die Sommersaison werden visuell ausgerichtete Auto-Enthusiasten im Angebot des Komplettrad-Spezialisten ebenso fündig, wie die praktisch Orientierten unter den Fahrern. Bei stetig steigenden Benzinpreisen, ist es für den Verbraucher wichtig, dass die Anschaffung nicht seine Budgetgrenzen sprengt. Die Experten von ReifenDirekt haben daher auch auf ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis geachtet; eine Räderkombination mit Alufelgen gibt es bei ReifenDirekt schon ab Euro 92,50 bei ReifenDirekt.de und ab Euro 100,50 bei ReifenDirekt.at.* Unter anderem bieten die ReifenDirekt-Onlineshops Qualitäts- und Markenfelgen von AEZ, DEZENT, DOTZ und ENZO. * Die Preise unterliegen Schwankungen und können variieren. Preis für jeweils 1 Komplettrad (eine Felge montiert auf einen Reifen, gewuchtet)

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com Kompletträder, Reifen, Autozubehör und mehr erhältlich über die Onlineshops: www.reifendirekt.de, www.autoteile-meile.de www.reifendirekt.at, www.autoteile-meile.at www.reifendirekt.ch www.autoteile-meile.ch

