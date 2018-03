Zurich: Recommender für sehr gute Kundenorientierung

Wien (OTS) -

Top-Ranking für Zurich beim Recommender Award

Auch neue Markenkampagne stellt Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt

Zum siebten Mal verlieh der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) gestern Abend den Recommender-Award für die Kundenorientierung von Versicherungen, Banken und Bausparkassen.

Wie in den Vorjahren erreicht die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft erneut eine Top-Platzierung und wird mit dem dritten Platz für "sehr gute Kundenorientierung" unter allen überregionalen Versicherern ausgezeichnet. Nach 2008, 2009, 2011 und 2012 ist es nun das fünfte Mal, dass sich das Unternehmen zu den Besten in Punkto KundInnenorientierung zählen kann.

Gerhard Matschnig, Vorsitzender des Vorstandes, nahm den Preis entgegen und erklärte: "Wir sind unglaublich stolz, dass wir dank der ungebrochen hohen Weiterempfehlungsbereitschaft unserer KundInnen erneut eine so hohe Platzierung beim Recommender belegen können. Die Auszeichnung ist Ausdruck des tiefen Vertrauens unserer KundInnen und beweist einmal mehr, dass unser unternehmensweiter Schwerpunkt KundInnenorientierung Früchte trägt. Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zurich bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre anhaltende Treue."

"Da sein, wenn es darauf ankommt" - Zurich startet neue Markenkampagne

Auch in der aktuellen TV-, Print- und Online-Kampagne stellt Zurich die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. "Für unsere KundInnen da sein, wenn es drauf ankommt, das sehen wir als unsere zentrale Aufgabe bei Zurich. Dass wir diesem Anspruch auch tatsächlich gerecht werden, wird durch die erneute Spitzenposition beim Recommender Award belegt", so Hans-Peter Ganz, Chief Marketing Officer bei Zurich Österreich. Rund um das Thema "Wer ist immer für Sie da?" können KundInnen und Interessierte auf der Microsite www.zurich.at/dasein und der Facebook Page des Unternehmens ihre ganz persönlichen Video-, Foto- oder Text-Beiträge veröffentlichen und sich bei jenen Menschen bedanken, die immer für sie da sind. Über die eingesendeten Beiträge wird abgestimmt, auf die GewinnerInnen warten attraktive Preise.

Erhebung unter 8.000 Bank-, Versicherungs- und BausparkundInnen in Österreich

Der Recommender misst die Weiterempfehlungsbereitschaft der österreichischen Bank-, Versicherungs- und BausparkassenkundInnen. Heuer erfolgte die Wertung auf Basis von 4.000 Telefon- sowie 4.000 Onlineinterviews, durchgeführt im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres vom Marktforschungsinstitut Telemark Marketing.

Diese großflächige Erhebung der Kundenmeinung erlaubt es dem FMVÖ, die besten Banken und Versicherungen sowie die beste Bausparkasse in insgesamt sechs Kategorien auszuzeichnen. Verbunden damit ist die Vergabe des mittlerweile in der Finanzwirtschaft bestens eingeführten Gütesiegels für sehr gute, hervorragende und exzellente KundInnenorientierung.

Bilder der Recommender-Auszeichnung an Zurich zum Download unter:

http://www.zurich.at/presse/presseaussendungen/29052013

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden-und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt etwa 1.200 MitarbeiterInnen. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2012 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 423,33 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 141,15 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Karin Kafesie, karin.kafesie @ at.zurich.com

Telefon: (01) 501 25 -1456 DW, Fax: -1681

www.zurich.at

www.zurich-connect.at

www.maklernetz.at