Christian Taucher übernimmt Marketingleitung bei Gaulhofer Fenster und Türen

Mag. Christian Taucher (42) hat kürzlich die Verantwortung für das Marketing des österreichischen Fenster- und Türenherstellers Gaulhofer übernommen.

Übelbach (OTS) - Der gebürtige Grazer verfügt über mehr als 10 Jahre Management-Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen des Marketings. Nach seinem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien war Taucher unter anderem bei der OMV AG und bei SAP Österreich beschäftigt. Zuletzt war Taucher in der Unternehmensberatung und als Interimsmanager tätig. "Gaulhofer ist in Österreich eine starke Marke, die für höchste Qualität, Designkompetenz und hohe Innovationskraft steht", so Taucher. "Unsere Herausforderung ist es, die Internationalisierung voranzutreiben und die Aktivitäten im Online-Marketing weiter auszubauen."

Über Gaulhofer

Mit 550 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 80 Millionen Euro zählt Gaulhofer zu den größten Fensterherstellern in Österreich und zu den führenden Anbietern Europas. Die Produktpalette umfasst Holzfenster, Holz-Alu-Fenster, Kunststofffenster und Kunststoff-Alu-Fenster, ein breites Angebot an Türen sowie ausgereifte, rahmenlose Ganzglas-Lösungen und Sonnenschutz. Der Exportanteil beträgt 38%. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung liegen mit 3,5% des Umsatzes deutlich über dem Durchschnitt der österreichischen Baustoffindustrie. Produziert wird an zwei Standorten in Österreich: In der Zentrale in Übelbach nördlich von Graz produziert GAULHOFER Holz-und Holz-Alu-Fenster und -Türen. In Mäder/Vorarlberg werden Kunststofffenster und -türen gefertigt. Insgesamt verlassen rund 230.000 Einheiten pro Jahr diese Werke.

www.gaulhofer.com

