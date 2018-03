Mehr Souveränität durch professionelles Konfliktmanagement - Intensivseminar in Hamburg

Konflikte unter Kollegen oder schwierige Gespräche mit Kunden lassen sich im Berufsalltag nicht immer vermeiden. Doch wenn Arbeitsergebnisse schlechter werden und sich Mitarbeiter aus dem Weg gehen, müssen Verantwortliche eingreifen. Professionelles Konfliktmanagement kann zur Lösung beitragen, denn wer diese Techniken beherrscht, kann Gespräche positiv gestalten, Auseinandersetzungen konstruktiv klären und Konfliktsituationen vorbeugen. Der Media Workshop "Konfliktmanagement" vermittelt, wie man rechtzeitig agiert bevor ein Konflikt entsteht, anbahnende und unterschwellige Spannungen erkennt und deeskalierend eingreift.

Konfliktmanagement - Mitarbeitergespräche führen und Teamkonflikte auflösen Termin: am 1. und 2. Juli 2013 in Hamburg Weitere Informationen: www.media-workshop.de/pm/1944

Im Media Workshop erarbeitet Referentin Hedwig Kellner mit den Teilnehmern individuelle Lösungsstrategien, um Gespräche ziel- und lösungsorientiert zu managen und Interessen situationsgerecht durchzusetzen. Durch Praxisbeispiele aus dem Arbeitsalltag lernen die Teilnehmer ihre Wirkung auf Andere im Konflikt kennen und schätzen die Motive ihrer Konfliktpartner besser ein.

Hedwig Kellner ist freie Unternehmensberaterin, Managementtrainerin und Sachbuchautorin. Ihre thematischen Schwerpunkte sind Projektmanagement, Führung, Rhetorik, Konflikt- und Krisenmanagement. Seit mehreren Jahren leitet Hedwig Kellner Seminare in Deutschland und in der Schweiz. Zu ihren Kunden gehören Banken, Versicherungen, internationale Industriekonzerne und Ministerien. Sie arbeitete zunächst als Trainerin und Projektleiterin bei der Software AG in Darmstadt, bevor sie dann mehrere Jahre für namhafte Unternehmensberatungen, darunter Mummert + Partner und Kienbaum Management Consultants, in leitender Stellung tätig war.

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

www.media-workshop.de

www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

