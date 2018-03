Leopoldstadt: Fest im Augarten mit Musik und Varietee

Sonntag, 2.6.: Zirkus in der "Bunkerei", Zutritt frei

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" richtet am Sonntag, 2. Juni, im Augarten-Areal zur Freude von Groß und Klein ein "Sommerfest" aus. Im Garten der "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1a) unterhalten von 14.00 bis 19.00 Uhr der wunderliche "Secret Circus" und das Trio "The Matchbox Big Band" die BesucherInnen. Allerlei Zauber-Tricks, Akrobatik-Einlagen, Jongleur-Kunststücke und Clownerien bringen Zuseherinnen und Zuseher jeden Alters zum Staunen und Lachen. Als "Meisterin der Zeremonie" führt Martha Labil durch das nachmittägliche Programm. Der Allround-Unterhalter "Herr Glück" wartet mit tollen Komik-Shows und "magischen" Effekten auf. Die "Matchbox"-MusikantInnen entlocken ihren Kleinformat-Instrumenten flotte Klänge. Nach einer Pause wird die abwechslungsreiche Festivität um 19.30 Uhr mit dem Konzert der Formation "Harlequin's Glance" fortgesetzt. Die Kapelle hat einen eigenen Stil entwickelt, der melodische Elemente aus Klezmer, Cajun, Folk, Balkan, Bluegrass und anderen Richtungen vereint. Um 22.00 Uhr geht das fröhliche "Sommerfest" zu Ende. Der Eintritt ist gratis. Die OrganisatorInnen ersuchen die Gäste um Spenden für die Künstlerinnen und Künstler. Wenn Schlechtwetter herrscht, wird die Feier in das Bunker-Innere verlegt. Unter der Telefonnummer 332 26 94 sowie per E-Mail, die Adresse lautet office @ aktionsradius.at, steht das Team des "Aktionsradius Wien" für nähere Auskünfte zu diesem Fest für die ganze Familie zur Verfügung. Außerdem ist die "Bunkerei Augarten" unter der Rufnummer 0676/972 43 70 und via E-Mail (Zuschriften an:

info@bunkerei.at) erreichbar.

Allgemeine Informationen:

o Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at o Veranstaltungsort "Bunkerei Augarten": www.bunkerei.at

