Highlights des QM- und GxP-Programmes 2013

Graz (OTS) - Das erfolgreiche QM- und GxP-Qualifizierungsprogramm des Humantechnologie-Clusters geht mit neuen Höhepunkten in sein achtes Jahr. "Seit 2006 bieten wir unser erfolgreiches Qualifizierungsprogramm an und wir werden auch weiterhin maßgeschneiderte Fortbildungs-Programme zu den Themenfeldern Qualitätsmanagement und GxP entwickeln", eröffnet die Programmverantwortliche im Humantechnologie-Cluster, Mag. Gertraud Krug, einen Blick in die Zukunft.

Noch im Juni 2013 folgen Kurse zu den Themenbereichen "Audit und Selbstinspektion" (GxP: 12. bis 14. Juni 2013, Hotel Paradies, Graz) und "Anforderungen an Lieferanten" (GxP: 27. Juni, Hotel Paradies) sowie "Anforderungen in der Technik" im Bereich GMP/GEP (Good Engineering Practice: 28. Juni, Hotel Paradies). Im September folgt die nächste DEKRA-Personenzertifizierung zum QM Auditor für Pharma und Medizintechik gemäß ISO 17024.

