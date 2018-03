Termine am 29. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

09.30 Uhr, Fototermin: "Zoo Hirschstetten - tierische Entdeckungen inmitten der Blumengärten!" mit StRin Sima und Stadtgartendirektor Weisgram (Blumengärten Hirschstetten - Haupteingang, 22., Quadenstraße 15, TP: vor dem Palmenhaus) 10.00 Uhr, Pressekonferenz "Ergebnisse des Wiener Lesetests 2013" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und Direktor des BIFIE Mag. Christian Wiesner (Stadtschulrat für Wien, 1., Wipplingerstraße 28, Zimmer 2.11) 10.00 Uhr, Fototermin: Eröffnung "Tageszentrum für SeniorInnen in Stadlau" mit BV Scheed, FSW-GF Hacker und SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Rosenberger- Spitzy (9., Makebagasse 9) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der Wiener FPÖ "Illegale Prostitution und die negativen Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes in der Realität" mit GR Jung und GR Seidl (Medienraum FPÖ-Wien, Rathaus, Stiege 6/Halbstock/Zi.239) 12.00 Uhr, Fototermin: Eröffnung "Internetcafé Zwischenschritt" für Wohnungslose durch den Präsidenten des Wiener Samariterbundes Sellitsch, StRin Wehsely, BVin Angerer und dem GF FSW Hacker (Internetcafé "Zwischenschritt", 11., Dittmanngasse 1A) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung, 22., Bernoullistraße 1) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Glaubwürdigkeit und Authentizität. Oder: Müssen wir privat tun, was wir öffentlich sagen?", Vortrag: Barbara Bleisch (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 6-8, Festsaal)

