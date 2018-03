Favoritner Schulkinder präsentieren ihre Kunstwerke

Wien (OTS) - Junge Künstlerinnen und Künstler aus Favoritens Schulen präsentieren in der Galerie im Wasserturm (10., Windtenstraße 3), bei freiem Eintritt, ihre Werke. In den vergangenen 21 Jahren haben Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen der Bezirksarbeitsgemeinschaft Bildnerische Erziehung mit über 12.000 Favoritner Schulkindern großflächige Kunststücke kreiert. Die diesjährige Ausstellung trägt den Titel "Alles was Flügel hat,..." und ist vom 4. bis 13. Juni 2013 an Werktagen von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr geöffnet. Während der gesamten Ausstellungsdauer nehmen die Kinder aus verschiedensten Klassen auch an einem 2-stündigen Workshop im Wasserturm teil. Dort werden sie Flugobjekte basteln und so die Gesetze der Aerodynamik praxisnahe erleben.

Die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka und die Bezirksvorsteherin von Favoriten Hermine Mospointner werden am Dienstag, den 4. Juni, um 9:00 Uhr die Ausstellung eröffnen. Neben den interessanten und phantasievollen Kunstobjekten werden Schülerinnen und Schüler auch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm gestalten.

Im Rahmen der Favoritner Bezirksfestwochen "Wir sind Wien" erwartet Sie um 18:30 Uhr des 4. Juni im Wasserturm der Wiener Akkordeonclub Favoriten. Beschwingte Melodien von Klassik bis Moderne werden Sie in gute Laune versetzen. Im Anschluss können Sie einen abendlichen Blick von dem wunderschön renovierten Wasserturm aus ca. 60m Höhe auf Wien werfen.

Der Eintritt ist frei.

Favoritner Schulkinder präsentieren ihre Kunstwerke



Junge Künstlerinnen und Künstler aus Favoritens Schulen präsentieren

in der Galerie im Wasserturm. Die Dritte Landtagspräsidentin

Marianne Klicka und die Bezirksvorsteherin von Favoriten Hermine

Mospointner werden am Dienstag, den 4. Juni, um 9:00 Uhr die

Ausstellung eröffnen.



Datum: 4.6.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Wasserturm

Windtenstraße 3, 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Büro der Dritten Landtagspräsidentin Marianne Klicka

Telefon: 01 4000-81126