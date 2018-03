EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / 1. - 3. Quartal 2012/13

29.05.2013

2% Konzernumsatzplus sowie deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr

2% Umsatzsteigerung in der EPS-Verarbeitung

4% Umsatzplus im Technologiebereich, operatives Ergebnis positiv

Kostensenkungsprogramm zeigt anhand gesunkener Fixkosten weiterhin Wirkung

Ausblick für Gesamtjahr: für das Geschäftsfeld Technologie wird ein positives operatives Ergebnis erwartet, für das Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung ist aus heutiger Sicht von einem rückläufigen Ergebnis auszugehen

Gespräche über eigenkapitalstärkende Maßnahmen verlaufen vom Zeitablauf her gesehen erwartungskonform, inhaltlich positiv

Im Berichtszeitraum 1. - 3. Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 lag der Umsatz trotz der extremen Witterungsverhältnisse im dritten Quartal und einem weiterhin instabilen Marktumfeld um zwei Prozent über dem Vorjahresumsatz der Vergleichsperiode. Eine Umsatzsteigerung im Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz dem außerordentlich langen und schneereichen Winter erzielt werden. Das Umsatzplus im Geschäftsfeld Technologie und das operative positive Ergebnis ist vor allem auf die anhaltend gute Auftragslage zurückzuführen.

Gesamt konnten im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 62,5 Mio EUR (VJ: 61,1 Mio EUR) erwirtschaftet werden. Das EBIT (Betriebsergebnis) beträgt -2,02 Mio EUR (VJ: -3,00 Mio EUR), das EGT (Ergebnis vor Steuern) -3,79 Mio EUR (VJ: -5,47 Mio EUR).

|Umsatz- und |1.- 3. |1.- 3. |Veränderung| |Ergebnisentwicklung |Quartal |Quartal |in % | | |2011/12 |2012/13 | | | |in MEUR |in MEUR | | | | | | | |Umsatzerlöse |61,1 |62,5 |2 | |Geschäftsfeld |52,1 |53,1 |2 | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |9,1 |9,5 |4 | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld Logistik|0,0 |0,0 |- | |Sonstige Bereiche |0,0 |0,0 |- | |Betriebsergebnis |-3,00 |-2,02 |- | |(EBIT) | | | | |Geschäftsfeld |-1,04 |-2,17 |- | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |-1,69 |0,15 |- | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld Logistik|-0,27 |-0,01 |- | |Sonstige Bereiche |0,00 |0,00 |- | |Ergebnis vor Steuern |-5,47 |-3,79 |- | |(EGT) | | | | |Geschäftsfeld |-2,92 |-3,71 |- | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |-2,20 |-0,07 |- | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld Logistik|-0,35 |-0,01 |- | |Sonstige Bereiche |0,0 |0,0 |- | |Mitarbeiter |584 |575 |-2 | |(Jahresdurchschnitt) | | | | Das Periodenergebnis hat sich auf -3,66 Mio EUR (VJ: -5,47 Mio EUR) verbessert.

Der Bilanzverlust zum 31. 3. 2013 beträgt -19,1 Mio EUR (30.6.2012: -15,8 Mio EUR).

Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 3,2 % (30.6.2012: 7,6 %).

Zum Stichtag 31. 3. 2013 beschäftigte die HIRSCH Servo Gruppe 561 Mitarbeiter (VJ: 572 Personen). Im Jahresdurchschnitt ist der Personalstand auf 575 Personen (VJ: 584 Personen) gesunken.

Die Investitionen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres betrugen 1,1 Mio EUR (VJ: 1,0 Mio EUR). Mit dem primären Ziel der Sicherung der Liquidität ist auch im letzten Quartal des laufenden Wirtschaftsjahres eine restriktive Investitionstätigkeit geplant.

Entwicklung der Geschäftsfelder in den ersten drei Quartalen 2012/13:

Im Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung, mit den beiden Bereichen EPS-Verpackungen und EPS-Dämmstoffe, wurden im Berichtszeitraum mit 53,1 Mio EUR (VJ: 52,1 Mio EUR) um zwei Prozent höhere Umsatzerlöse erwirtschaftet. Die Entwicklung des Dämmstoffbereiches war in dem saisontypisch schwachen dritten Quartal aufgrund des langen und strengen Winters zusätzlich negativ beeinflusst. Niedrigere Deckungsbeiträge aufgrund der Rohstoffpreiserhöhung sowie umgelegte Aufwendungen zur Umsetzung eigenkapitalstärkender Maßnahmen für den Konzern führten trotz verminderter operativer Fixkosten zu einem Rückgang im EBIT auf -2,17 Mio EUR (VJ: -1,04 Mio EUR). Niedrigere Zinsaufwendungen als im Vorjahr führten zu einem geringeren Rückgang des Ergebnisses vor Steuern. Das EGT beträgt -3,71 Mio EUR (VJ: -2,92 Mio EUR).

Im Geschäftsfeld Technologie konnte mit 9,5 Mio EUR (VJ: 9,1 Mio EUR) ein Umsatzplus von vier Prozent erzielt werden. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in der seit dem zweiten Quartal anhaltend guten Auftragslage. Diese sowie der weiterhin anhaltende positive Trend des margenstarken Aftermarkets führten zu einem verbesserten EBIT von 0,15 Mio EUR (VJ: -1,69 Mio EUR) und einem Ergebnis vor Steuern von -0,07 Mio EUR (VJ:

-2,20 Mio EUR).

Ausblick:

Das Kostensenkungsprogramm zeigt anhand gesunkener Fixkosten weiterhin Wirkung. Die Programme zur standortspezifischen Produktivitäts- und Ergebnissteigerung werden weiterhin verfolgt, zeigen aber erst im nächsten Geschäftsjahr Wirkung. Im Geschäftsfeld Technologie sind Auftragseingang und Auftragsbestand zufriedenstellend, sodass hier für das Gesamtjahr ein positives operatives Ergebnis erwartet wird. Durch den langen und schneereichen Winter und dem anhaltend schwachen wirtschaftlichen Umfeld innerhalb der Eurozone ist aus heutiger Sicht von einem rückläufigen Ergebnis für das Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung auszugehen. Gespräche über eigenkapitalstärkende Maßnahmen verlaufen vom Zeitablauf her gesehen erwartungskonform und inhaltlich positiv. Darüberhinaus werden mit potentiellen Investoren Sondierungsgespräche geführt.

Betreffend der im Halbjahr kommunizierten Eventualverbindlichkeit, bestehend

aus strittigen Vergütungsansprüchen, wird ein Vergleich abgeschlossen werden. Die Vergleichsansprüche wurden im Berichtszeitraum rückgestellt. Bei einem seit mehreren Jahren laufenden Verfahren gegen eine Tochtergesellschaft, ist - wie im Bericht zum 1. Quartal 2012/13 veröffentlicht - ein Urteil in der ersten Instanz ergangen, welches eine Teilschuld der

Tochtergesellschaft aufweist. Das Verfahren befindet sich mittlerweile im Berufungsstadium. Eine Quantifizierung der Schuld ist derzeit laut Anwalt nicht möglich. Aus diesem Grund ergibt sich keine Änderung des Sachverhalts in Bezug auf die Eventualverbindlichkeit und die Rückstellungsbildung gegenüber dem 30.6.2012.

Betreffend einer weiteren bereits im Halbjahr kommunizierten Klage aus strittigen Vergütungsansprüchen gibt es keine Änderung der Einschätzung bezüglich der Quantifizierung der Schuld.

Der Quartalsbericht entspricht den Anforderungen des IAS 34. Weiters wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie für den Jahresabschlussbericht 2011/12 angewendet. Zwischen dem Stichtag des verkürzten Konzernzwischenabschlusses der HIRSCH Servo Gruppe (31.3.2013) und dessen Veröffentlichung sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten. Der Bericht zu den ersten drei Quartalen 2012/13 der HIRSCH Servo Gruppe wurde weder einer vollständigen Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Hinweisbekanntmachung Bericht zu den ersten drei Quartalen 2012/13:

Der Bericht zu den ersten drei Quartalen 2012/13 für die Periode 1.7.2012 bis 31.3.2013 steht unter www.hirsch-gruppe.com als Download zur Verfügung und kann bei der HIRSCH Servo AG, 9555 Glanegg, Nr. 58 und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, angefordert werden.

Der nächste Finanztermin ist der 31. Oktober 2013 mit dem Bericht zum Jahresergebnis 2012/13.

*Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und

Systembausteinen bis hin zu Thermozell® Leichtbeton-Produkten und Transportpaletten.

