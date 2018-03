Sicherheitstests zeigen die Effektivität von fahrzeugspezifischem Zubehör

Kranenburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - In einem kürzlich erfolgtem Sicherheitstest bewiesen die fahrzeugspezifischen Hundegitter von Travall mehr Schutz als Universalmodelle.

In einer Serie von rigorosen Tests, durchgeführt auf dem Gelände der unabhängigen Mira Testing Facilities in Grossbritannien, wurden Travalls Produkte intensiv darauf getestet, wie sie sich bei einem Frontalzusammenstoss verhalten. Gemeinsam wurden ein fahrzeugspezifisches Hundegitter von Travall und ein universell einsetzbares Gitter eines anderen Herstellers daraufhin getestet, wie sie sich bei einem Frontalzusammenstoss verhalten, mit 30 Meilen pro Stunde (mph, etwa 48 km/h) und einem Gewicht im Kofferraum, das dem eines durchschnittlichen Familienhundes entspricht. Das Travall-Gitter absorbierte die Wucht der Kollision und leitete sie in die Karrosserie zurück, da es speziell auf das Fahrzeug zugeschnitten ist.

Mit wieder wachsender Zahl von Verkehrsunfällen in den letzten Jahren zeigt sich die Bedeutung von sicheren Fahrzeugen auch in der grossen Zahl von dafür angebotenem Zubehör für Fahrer und Passagiere. Nun können auch Hundehalter im Heck ihres Fahrzeugs einen sicheren Raum für ihre Tiere schaffen, mit Hundegittern und Trennwänden für diejenigen mit mehr als einem Hund. Durch diese speziellen Abteile für Hunde und Gepäck kann der Fahrer das Risiko minimieren, das ungeschützte Ladung darstellt. Bei einem Verkehrsunfall mit 30 mph wird der durchschnittliche Familienhund mit einer Kraft nach vorne geschleudert, die ca. 900 kg entspricht - oftmals fatal für Tier und Passagiere. Wenn ein geeignetes Hundegitter installiert ist, wird der Hund gehalten und die auftretende immense Energie durch das Chassis abgeleitet.

Travall gewährt eine lebenslange Garantie gegen Herstellungsfehler, die unter normalen Bedingungen und akzeptabler Nutzung während der gesamten Lebensdauer dieses Produktes zutage treten sollten. Bei Travall als weltweit grösstem Hersteller von Hundegittern stellen die Produktdesigner sicher, dass jeder wesentliche und kritische Aspekt eines Fahrzeugs in die Konstruktion des spezifischen Hundegitters einfliesst - um sicherzustellen, dass diese Gitter maximale Festigkeit und Sicherheit bieten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Sicherheit Ihres Fahrzeugs verbessern können auf http://www.travall.de.

Rückfragen & Kontakt:

Contact: Kishan Gajjar, Phone: +49(0)800-589-0728