MediaTek stellt neuen Quad-Core-Anwendungsprozessor für den schnell wachsenden Tablet-Markt vor

(PRN) - -- Neuer Anwendungsprozessor bildet den Abschluss des Produktportfolios von Mehrkernprozessoren von MediaTek; liefert deutliche Verbesserung bei Rechen- und Multimedialeistung

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte, hat heute die Verfügbarkeit des neuen Quad-Core-Anwendungsprozessors MT8125 bekannt gegeben, der für den schnell wachsenden globalen Tablet-Markt konstruiert wurde. Diese neue Tablet-Plattform ergänzt das sehr erfolgreiche Portfolio des Unternehmens im Bereich der Quad-Core-Prozessoren. Sie vereint ein Strom sparendes Untersystem mit einer Quad-Core Cortex(TM)- A7 CPU mit Geschwindigkeiten von 1,5 GHz und PowerVR(TM)-Series5XT-Grafik, die überzeugende Multimediafunktionen und ausgefeilte Eigenschaften für den Nutzer bereithalten. Um die Konstruktion zu vereinfachen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, unterstützt der MT8125 die Versionen 3G HSPA+, 2G EDGE und WLAN. Pinkompatibilität ermöglicht den Geräteherstellern die problemlose Erweiterung ihrer Portfolios mit einer ganzen Palette von Tablets, indem vorhandene oder geplante Designs ohne Überarbeitung optimal genutzt werden können.

Der MT8125 besitzt MediaTeks bahnbrechende Quad-Core-Einzelchip-Plattform (SoC) und High-End-Multimedia-Kapazitäten. Er vereint erstklassige Multimediafunktionen und unterstützt Videoplayback und -aufnahme bis zu HD 1080p und Kamerafunktionen bis zu 13 Megapixel mit integriertem ISP und Displays in vollständigem HD (1920 x 1200). Das neue SoC-System für Tablets stellt zudem herausragende visuelle Qualität durch die führende Technik von MiraVision(TM) zur Verfügung, die sich MediaTeks großer Erfahrung auf dem Markt für digitales Fernsehen verdankt.

Der MT8125 kommt mit vollem Support von MediaTeks 4-in-1-Konnektivität, die WLAN, Bluetooth 4.0, GPS und FM vereint. Dies führt zur besten, hoch integrierten, drahtlosen Technik ihrer Klasse und erweiterter Funktionalität in Hochleistungs-Multimedia-Tablets. Der MT8125 unterstützt zudem WLAN-zertifiziertes Miracast(TM). Dies vereinfacht den Austausch von Multimediainhalten zwischen Geräten.

"In den letzten zwei Jahren haben die Anwendungsprozessoren in Tablets eine schnelle Entwicklung durchgemacht: von single-core mit 1 GHz zu quad-core mit mehr als 1,5 GHz. Der Wettbewerb zwingt die Anbieter von Chipsets zu einem hohen Tempo. Dazu müssen weitere fortschrittliche Funktionen integriert und gleichzeitig durch Verbesserung des Niveaus der Integration die Systemkosten gesenkt werden", sagte Roger Sheng, Forschungsleiter von Gartner.

"Das Team von MediaTek hat eng mit Lenovo zusammengearbeitet, um deren Lösungen in unseren Konstruktionsprozess zu integrieren. Dies hilft bei der Beschleunigung der Entwicklung und der Einführung neuer, innovativer Tablets. Dies wiederum ermöglicht uns, unseren Kunden die herausragenden Produkte zu liefern, die sie von uns erwarten. Der Tabletmarkt entwickelt sich schnell und Lenovo will an der Spitze der Innovation der Tablets stehen. MediaTek hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen", kommentierte Wayne Chen, Vizepräsident und Leiter des Unternehmensbereichs Mobil bei Lenovo.

"Wir sind überzeugt davon, dass unsere umfassenden Referenzdesigns die Benchmark der Branche bilden werden. Dies wird speziell dem Tabletmarkt der mittleren und hohen Qualität zugute kommen. Es handelt sich um eine innovative und kostengünstige Lösung, die definitiv eine kürzere Zeit bis zur Markteinführung bereitstellt", sagte Joe Chen, Geschäftsführer des Unternehmensbereichs Home Entertainment bei MediaTek. "Durch Nutzung unserer Stärken in den Feldern Multimedia, Mobilkommunikation und Multi-Screen-Technologie bieten wir eine vollständige Familie von Mehrkernprozessoren für Smartphones und Tablets. Wir ermöglichen einen deutlichen Unterschied bei der Leistung und der sparsamen Stromnutzung. Gleichzeitig wird nahtlose Streamingleistung in der gesamten Palette von Geräten gewährleistet, wenn die Nutzer Unterhaltung und Information beziehen."

Die Quad-Core-SoC-Lösung für Tablets von MediaTek wird von MediaTeks Kunden weltweit jetzt allgemein übernommen, darunter auch in der Serie IdeaTab S6000 von Lenovo.

*Quelle: Gartner-Report "Wettbewerbssituation: Weltweite Lieferanten von Anwendungsprozessoren für Tablets", Roger Sheng, Amy Teng, Mark Hung, 19. April 2013

Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führendes Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte. Das Unternehmen ist Marktführer und Vorreiter für modernste Ein-Chip-Systemlösungen für die drahtlose Kommunikation, hochauflösende TV-Geräte, optische Speichermedien sowie DVD- und Blu-ray-Produkte. Die Aktien des 1997 gegründeten Unternehmens MediaTek sind unter dem Kürzel "2454" an der Börse in Taiwan gelistet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt über Vertriebs- bzw. Forschungseinrichtungen in Festlandchina, Singapur, Indien, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von MediaTek unter www.mediatek.com.

