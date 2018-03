StickyADS.tv erzielt 3,1 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierungsrunde

Paris (ots/PRNewswire) - Das 2009 in Frankreich gegründete Unternehmen StickyADS.tv ist das führende Ad-Netzwerk und die führenden Ad-Börse für Premium-Videos mit über 200 Vertragsherausgebern. Jetzt geht es Partnerschaften mit der TF1 Group, Prisma Media, MSN Video, Fox Network, MTV und Disney ein, um den führenden 500 Marken und den grössten Medienagenturen die grössten und relevantesten Premium-Werbeplatzierungen von Pre-Roll-Videos bieten zu können.

Dank der Investition in Höhe von 3,1 Millionen Euro (4,1 Mio. US-Dollar) aus der neben ISAI von Ventech angeführten Serie-B-Finanzierungsrunde kann sich StickyADS.tv zu einem führenden Anbieter in Europa entwickeln. Zusätzlich zu seinen Niederlassungen in Frankreich und Spanien möchte das Unternehmen nun auf die europäischen Schlüsselmärkte , beispielsweise nach Deutschland, vordringen.

Hervé Brunet, CEO und Mitbegründer von StickyADS.tv erklärt: "Diese Investition erlaubt es uns, unsere technologische Entwicklung und unsere Expansion innerhalb Europas zu beschleunigen, um ein europaweit führendes Unternehmen aufzubauen."

Claire Houry, persönlich haftende Partnerin bei Ventech meint: "Wir sind von den Leistungen des Teams sowohl im Hinblick auf die Marktanteile also auch auf die eigene Technologie äusserst beeindruckt."

Informationen zu StickyADS.tv (http://www.stikcyads.tv)

StickyAds.tv ist ein medienübergreifendes Video-Werbenetzwerk sowie eine Ad-Börse (StickyXchange). Es sorgt für die europaweite Verbreitung von Werbevideos und stellt eine Verbindung zwischen den 500 führenden Werbetreibenden mit Premium-Medienverlegern per Computer, Smartphone, Tablet oder vernetzten Fernsehgeräten her. StickyXchange, ein Produkt von StickyADS.tv, ist nach Google der grösste Videomarktplatz in Frankreich. StickyXchange bringt 200 der führenden Medienverleger mit Premium-Videoinhalten mit einer vollständig RTB-fähigen eigenen Technologie zusammen.

Informationen zu Ventech VC - http://www.ventechvc.com

Ventech ist ein Risikokapitalunternehmen, das seit mehr als zehn Jahren in neu gegründete Unternehmen oder Start-ups, vor allem auf dem europäischen IT-Sektor (Software, Hardware und Kommunikation, Medien und Dienstleistungen), investiert. Mit einer gesamten Finanzierungssumme von 400 Millionen Euro verfolgt Ventech das Ziel, in ehrgeizige Projekte zu investieren, um Unternehmen in Marktführer zu verwandeln und den meisten von ihnen internationales Ansehen zu verschaffen.

Informationen zu ISAI - http://www.isai.fr

ISAI wurde von Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza) und Ouriel Ohayon (ehemals TechCrunch.fr) gegründet und wird von Jean-David Chamboredon), Christophe Raynaud und Pierre Martini geleitet. ISAI verwaltet 80 Millionen Euro und ist ein von der AMF genehmigtes Portfolio-Management-Unternehmen mit 2 Anlageinstrumenten: einem Venture-Fonds für die Finanzierung von Unternehmen während der Anlaufphase und einem Small Cap Private-Equity-Fonds.

