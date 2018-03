CEV A1 Beach Volleyball Europameisterschaft 2013

30. Juli bis 4. August 2013 in Klagenfurt am Wörthersee/Kärnten

Wien (OTS) - Die erste CEV A1 Beach Volleyball Europameisterschaft auf österreichischem Boden findet vom 30. Juli bis 4. August 2013 in Klagenfurt/Kärnten statt. Klagenfurt am Wörthersee/Kärnten hat sich in 16 Jahren als idealer Austragungsort für Beachvolleyball etabliert. In den letzten Jahren verzeichnete die Veranstaltung durchschnittlich rund 130.000 Besucher.

Zum bereits traditionellen "Klagenfurt-Termin" - in der ersten August-Woche von 30. Juli bis 4. August 2013 - kämpfen Europas Beach-Stars um die begehrten EM-Medaillen. Je 32 Damen- und Herren-Teams werden an sechs Veranstaltungstagen den Center Court im Klagenfurter Strandbad/Kärnten wieder zum Kochen bringen.

MEDAILLENHOFFNUNG BEI DEN ÖSTERREICHISCHEN TEAMS

Die Chancen der Österreicher stehen bei der Heim-EM 2013 so gut wie noch nie. Ein fulminanter Start in die Beach-Saison gelang dem Kärntner Duo Alexander Huber und Robin Seidl mit einem zweiten Platz beim ersten Turnier der Saison in China. Beim darauf folgenden Grand-Slam-Turnier in Shanghai erkämpften sich die Niederösterreicherinnen Doris Schwaiger-Robl und Stefanie Schwaiger ebenso die Silbermedaille.

Clemens Doppler und Alexander Horst zeigten Ihre Stärke letztes Wochenende beim Grand-Slam-Turnier in Argentinien, wo sie sowohl den amtierenden Deutschen Olympiasieger Julius Brink mit seinem neuen Partner Sebastian Fuchs als auch den amerikanischen Top-Spieler Todd Rogers (Olympiasieger 2008) besiegten.

Ebenfalls ein Top-10-Ergebnis beim Grand Slam in Argentinien erzielten Babsi Hansel und Katharina Schützenhöfer, die sich zum ersten Mal gemeinsam für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren konnten.

DEUTSCHE ATHLETEN DOMINIEREN DIE EUROPAMEISTERSCHAFTEN

18 von 60 vergebenen Medaillen konnten sich deutsche Beachvolleyball-Duos im Laufe der letzten 10 Europameisterschaften sichern. Im Gegensatz zu fast allen anderen Sportarten wird im Beachvolleyball jede Saison ein neuer Europameister ermittelt. Allen voran Julius Brink, Olympiasieger und Europameister 2012 sowie 2011, ist als einer der erfolgreichsten aller Zeiten im europäischen Volleyballsport zu nennen. Mit seinem neuen Partner Sebastian Fuchs will er weiterhin auf der Welle des Erfolges reiten und hofft schon in dieser Saison auf Top-Ergebnisse.

Bei den CEV Europameisterschaften spielen die besten 32 Damen- und Herren-Teams Poolmatches in acht Pools zu je vier Teams. Die jeweils Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale und die Gruppenzweiten und -dritten für das Sechzehntelfinale, danach wird bis zum Finale in Single Elimination gespielt.

Amtierende Europameister:

Damen: Sanne Keizer und Marleen van Iersel (NED)

Herren: Julius Brink und Jonas Reckermann (GER)

Neben dem sportlichen Highlight wird den Bachvolleyball-Fans auch 2013 abseits des Center Courts einiges geboten. Damit die Fans den Überblick behalten können, steht die neu entwickelte A1 Beach App allen Besuchern kostenfrei zur Verfügung. Die A1 Beach App beinhaltet neben News zu Beach Stars wie Clemens Doppler und Barbara Hansel auch detaillierte Steckbriefe zu allen Teams, die an der CEV A1 Beach Volleyball Europameisterschaft teilnehmen, und die aktuellen Ergebnisse aller anderen Turniere.

Weitere Highlights rund um den Center Court sind der AUSTRIAN X-Fly, das ultimative Flug- & Sprung-Erlebnis, bei dem Fans die Möglichkeit haben aus 6 bzw. 11 Meter Höhe in ein Luftkissen zu springen, oder das seitens SMART zur Verfügung gestellte überdimensionale Computerspiel E Ball. Hierbei dient ein E - smart als Computer Joystick!

Stimmen bei der Auftakt-Pressekonferenz

Organisator Hannes Jagerhofer

"Wir sind mehr als glücklich, dass auch heuer wieder zahlreiche, vor allem langjährige Sponsoren mit von der Partie sind und uns auch die nächsten Jahre begleiten werden. Wir glauben, dass wir mit der EM ein weiteres Highlight an das Ufer des Wörthersees bringen können und freuen uns auf den Sommer in Kärnten!"

Peter Kleinmann, Präsident des österreichischen Volleyballverbandes

"Heuer haben wir die dritte EM in drei Jahren in Österreich. 2011 durften wir die Herren bei der Hallen EM begrüßen, 2012 fand die U20 Beach EM in Hartberg statt und dieses Jahr die Beach Volleyball Europameisterschaft in Klagenfurt. Die Strategie des ÖVV ist es Top-Veranstaltungen nach Österreich zu holen, um unseren Athleten und Athletinnen eine Chance zu geben zu Hause zu gewinnen und sich dem österreichischen Publikum zu präsentieren. Ich hoffe, dass heuer in Klagenfurt die Österreicher Medaillen erobern können. Beach Volleyball ist ein Weltsport. Es gibt kaum eine andere Weltsportart in der österreichische Athleten derart viele Erfolge aufweisen können. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Österreicher auf die Heim-EM freuen und dass sie großartige Leistungen zeigen werden."

Mag. Tanja Sourek, Director Marketing Communications A1

"Für uns ist und bleibt das Beachvolleyball-Turnier das beste Sommerevent in Österreich. Die Veranstaltung bietet die perfekte Plattform für A1. Die Europameisterschaft ist ein besonderes Highlight und ist nicht nur für die zahlreichen Fans, sondern auch für uns als Marke etwas ganz Besonderes. Wir werden heuer ab Mitte Juni wieder die offizielle mobile App anbieten, in der Fans alle wichtigen Informationen rund um die EM finden können. Wir werden vor Ort auch wie letztes Jahr die 15 Meter hohe A1 Beach Slide dabei haben. Darüber hinaus stellen wir für dieses Medienereignis die gesamte Kommunikationsinfrastruktur über das A1 Glasfasernetz zur Verfügung."

Julius Brink, Olympiasieger Beachvolleyball 2012

"Die Goldmedaille in London war natürlich ein Karrierehöhepunkt. Das Turnier in Klagenfurt ist absolute Weltspitze und mit der 17. Auflage in diesem Jahr ein echter Dauerbrenner. Kontinuität und Stabilität sind für unseren Sport überlebenswichtig, das globale Interesse an Beachvolleyball ist dank den olympischen Spielen in London enorm gestiegen. Mit der ersten Europameisterschaft in Österreich wird in Kärnten ein neuer Akzent gesetzt, wir freuen uns schon auf die Fans und die großartige Stimmung im Stadion."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Jassoy

Public Relations

ACTS Sportveranstaltungen GmbH

Hasnerstraße 123, 1160 Wien

Tel: 01- 470 72 47-332

www.acts.at

www.beachvolleyball.at