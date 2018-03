Österreichs Diözesen beteiligen sich an weltweiter Gebetsstunde

Eucharistische Anbetung am Sonntag um 17 Uhr als Höhepunkt des "Jahr des Glaubens" - Gebetsanliegen des Papstes gilt für Weltkirche, Betroffene von Sklaverei und Menschen in Notlagen

Wien, 28.05.13 (KAP) Österreichs Diözesen von Eisenstadt bis Feldkirch folgen am 2. Juni der Einladung von Papst Franziskus zu einer "weltumspannenden eucharistischen Anbetung". Weltweit findet an diesem Sonntag aus Anlass des Fronleichnamsfestes sowie als Höhepunkt des "Jahr des Glaubens" zwischen 17 und 18 Uhr eine Anbetungsstunde statt, "eine Geste spiritueller Gemeinschaft", wie der Papst formuliert hat. Die Bischöfe Österreichs schließen sich dem Aufruf an und laden ihrerseits die Pfarren ein, eigene eucharistische Gebetsstunde am Sonntag zu veranstalten.

Zeitgleich zur Andacht mit Papst Franziskus im Petersdom in Rom gibt es am Sonntag auch in den österreichischen Domkirchen ein entsprechendes Programm. So wird etwa im Wiener Stephansdom Weihbischof Stephan Turnovszky der eucharistischen Andacht vorstehen, in Feldkirch der neuernannte Diözesanbischof Benno Elbs oder in Graz Weihbischof Franz Lackner. Der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng, der sich ebenfalls beteiligt, hat bereits im Vorfeld erklärt, die Anbetung sei trotz ihrer geringen Bekanntheit jene Gebetsform, "die dem Menschen von heute den direktesten Weg zu Gott öffnet".

Die Idee zu dieser zeitgleichen Gebetsaktion stammt bereits von Papst Benedikt XVI., der in Gemeinschaft mit den Bischöfen und ihren Diözesen in aller Welt eine Anbetungsstunde einführen wollte. Papst Franziskus hat den noch von Benedikt XVI. festgesetzten Termin nun in einem Schreiben an alle Bischöfe bestätigt. Über Video-Konferenzschaltungen soll die Feier im Petersdom sowie auch in mehreren großen Wallfahrtsorten in aller Welt verbunden werden.

Angesichts der jeweiligen Zeitzonen findet die weltweit gleichzeitige eucharistische Anbetung etwa in der Diözese von Samoa am 3. Juni um 4 Uhr statt, in der Erzdiözese von Syndey am 3. Juni um 1 Uhr, während es in Hawaii am 2. Juni um 5 Uhr morgens sein wird.

