Far East Energy meldet Anbohrung seines 23. Bohrlochs des Jahres 2013, den Beginn seines Fracking-Programms 2013 sowie das Erreichen der geplanten Tiefe von fünf weiteren Bohrlöchern

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@542ba78f meldete heute die Anbohrung sieben neuer Bohrlöcher innerhalb der zwölf Tage seit der am Donnerstag, den 16. Mai veröffentlichten letzten Meldung zum aktuellen Stand ihres Bohrprogramms von 2013. Damit beläuft sich die Anzahl der im Jahr 2013 begonnenen Bohrlöcher auf 23. Bei den neuen Bohrungen handelt es sich um die Produktionsbohrlöcher 62-4D, 81-1D, 81-2D, 81-3D und 165D sowie die Beurteilungs- und Explorationsbohrungen SYSE-09 and SYE-09. Darüber hinaus erreichten fünf Bohrlöcher während der letzten zwölf Tage ihre geplante Bohrtiefe (Total Depth, TD). Bei diesen handelt es sich um die Produktionsbohrlöcher 62-2V, 62-1D und 104D sowie die Beurteilungsbohrungen SYW-13 und SYW-09. Das Unternehmen weist darauf hin, dass 62-2V in nur zwölf Tagen gebohrt wurde.

"Am 16. hatten wir 13 Bohrtürme im Feld, nun sind es 18 und weitere vier sind unterwegs", sagte CEO Michael McElwrath. "Wir haben in den vergangenen zwölf Tagen 7 neue Bohrlöcher angebohrt - ein Beleg für die Fähigkeiten und die harte Arbeit unseres gesamten Teams vor Ort."

In der Zwischenzeit hat das Unternehmen sein Fracking-Programm für 2013 begonnen. 16 Bohrlöcher, davon 13 Produktionslöcher und drei Beurteilungsbohrungen, sind nun bereit, durch hydraulisches Fracking stimuliert zu werden.

Bob Hockert, der China-Manager von Far East Energy, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass das Fracking-Programm jetzt angelaufen ist. Noch vor etwas über einer Woche hatte unser Team zwölf Bohrlöcher zum Fracking bereit gemacht, nun ist diese Zahl auf 16 angestiegen. Wenn diese 16 Bohrlöcher stimuliert sind, werden weitere zehn zum Fracking bereit sein. Unser Ziel ist, das Fracking-Programm bis Ende Oktober oder November ununterbrochen fortzusetzen, bis es letztendlich 100 Bohrlöcher umfasst."

Hockert weiter: "Wir haben unsere Kapazitäten vor Ort ausgebaut und das Betriebspersonal im Feld um 14 Mitarbeiter aufgestockt, darunter fünf Bohrungsleiter, einen Bohringenieur und mehrere Projektmanager. Darüber hinaus haben wir einen Geoinformatiker und Landmanager in Peking eingestellt. Das Ergebnis lässt sich an unserer Fähigkeit ablesen, in zwölf Tagen sieben Bohrlöcher anzubohren."

Far East Energy Corporation

Die Far East Energy Corporation ist ein in Houston, Texas, ansässiges Unternehmen, das Niederlassungen in Peking und Taiyuan City (China) unterhält und sich auf die Exploration und Erschließung von Flözgasprojekten in China spezialisiert.

Bei in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die Absichten, Hoffnungen, Einschätzungen, Überzeugungen, Erwartungen, Aussichten bzw. Vorhersagen der Far East Energy Corporation und ihrer Unternehmensleitung zum Ausdruck bringen, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner gültigen Fassung. Es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass solche zukunftsbezogenen Aussagen keine Gewährleistungen zukünftiger Ergebnisse sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Tatsächliche Ergebnisse können maßgeblich von den Darstellungen derartiger zukunftsbezogener Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können, gehören: die vorläufige Natur der gesammelten Bohrungsdaten einschließlich Permeabilität und Gasgehalt, die Tatsache, dass die letztendlich aus unseren Bohrlöchern geförderte oder verkaufte Gasmenge nicht garantiert werden kann, dass die Bohr- und Frakturstimulationsprogramme die Gasmengen nicht erfolgreich steigern, dass wir die im Gasvertriebsvertrag zwischen der Shanxi Province Guoxin Energy Development Group Limited und China United Coalbed Methane Corporation festgelegten Rechtsansprüche aufgrund bestimmter Einschränkungen nach chinesischem Recht nur in begrenztem Umfang geltend machen können, obwohl wir darin ausdrücklich als Begünstigter genannt werden, dass weitere Bohrungen entweder gar nicht oder eventuell nicht rechtzeitig durchgeführt werden, dass zusätzliche Pipelines und Sammelsysteme, die für unseren Gastransport notwendig sind, unter Umständen nicht gebaut oder nicht rechtzeitig fertiggestellt werden oder ihre Routenführung von der erwarteten Routenführung abweicht, dass die Betreiber der Pipeline bzw. örtliche Vertriebs- oder Erdgasunternehmen sich weigern könnten, unser Gas zu kaufen oder zu beziehen, oder wir selbst nicht in der Lage sein könnten, unsere Rechte unter gültigen Vereinbarungen mit den Pipelines durchzusetzen, dass sich Konflikte mit Steinkohlebergbauaktivitäten oder bei der Koordinierung unserer Erschliessungs- und Produktionsaktivitäten mit örtlichen Bergbautätigkeiten negativ auf unsere betriebliche Tätigkeit auswirken oder erhebliche Kosten nach sich ziehen könnten, unser Mangel an Betriebserfahrung, die eingeschränkte und möglicherweise unangemessene Nutzung unserer Barmittelbestände, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und Förderung von Methangas aus Kohleflözen, unser eventuelles Unvermögen, einen bedeutenden Teil unserer Reserven und anderen Ressourcen zu verkaufen, dass wir nicht die Bedingungen für die Notierung unserer Wertpapiere an einer Börse erfüllen, Enteignungen und sonstige mit Betriebstätigkeiten im Ausland einhergehende Risiken, dass Turbulenzen an den Kapitalmärkten die Finanzmittelbeschaffung erschweren könnten, Angelegenheiten, welche die Energiebranche allgemein betreffen, die mangelnde Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasfelder, Umweltrisiken, Bohrungs- und Förderungsrisiken, Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die unsere betriebliche Tätigkeit betreffen, sowie weitere Risiken, die in unserem jährlichen Geschäftsbericht auf Formular 10-K, in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in weiteren, bei der Securities and Exchange Commission laufend eingereichten Unterlagen näher erörtert werden.

Web site: http://www.fareastenergy.com/

