Neue Beiratsmitglieder und erste bestätigte Referenten der Game Developers Conference Europe 2013 angekündigt

(PRN) - -- Bigpoint, Daglow Entertainment, Dontnod, Double Fine, Epic Games, Nordeus, 343 Industries und Ubisoft Montreal werden als Referenten auf der vom 19. bis 21. August stattfindenden fünften Jahresveranstaltung vertreten sein

Berlin (ots/PRNewswire) - Das UBM Tech Game Network, Veranstalter der branchenführenden Game Developers Conference(TM) Europe (GDC Europe), hat eine erste Rednerliste mit Vertretern führender Entwicklungsstudios veröffentlicht, die im Zuge der Konferenz verschiedene Vorträge halten werden. Die zur gleichen Zeit und am gleichen Ort wie Europas größte Spielemesse gamescom stattfindende GDC Europe wird zum wiederholten Male einen unverzichtbaren europaweiten Einblick in die Spieleentwicklungs- und Geschäftstrends des gesamten Kontinents bieten. Weltweit führende Fachleute aus der Videospielindustrie werden der Veranstaltung beiwohnen, um sich über die aktuellsten und relevantesten Themen im Zusammenhang mit verschiedensten Plattformen und Geschäftsfeldern auszutauschen. Die mittlerweile zum fünften Mal veranstaltete GDC Europe wird von Montag, den 19. August bis Mittwoch, den 21. August im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse in Köln stattfinden.

Zu den jüngst bestätigten Referenten zählen: James Brown von Epic Games mit einem Vortrag, der sich an Spieleentwickler richtet und diese dazu auffordert, einen Storytelling-Ansatz zu wählen, der Spielern größere Einflussmöglichkeiten bietet; Sebastien Lagarde des Remember Me-Entwicklers Dontnod mit einem Vortrag über die künstlerischen Inhalte des Spiels sowie die Frage, wie bestimmte Zwänge bei der Arbeit zu größerer Kreativität anregen können; Koryphäe Don Daglow mit einem Vortrag über die Nutzung der Vorteile und die Vermeidung der Fallstricke beim Next-Gen-Umstieg; und Oliver Franzke von Double Fine Productions mit einem Vortrag über Best Practices zum Umgang mit der Plattformvielfalt am Beispiel des für mobile Plattformen und PC entwickelten Spiels Broken Age.

Zudem sind zwei neue Mitglieder aus europäischen Entwicklungsstudios in den Beirat der GDC Europe aufgenommen worden. Der Rat begrüßt Cryteks Leiter des Geschäftsbereichs Games Nick Button-Brown, der über die zahlreichen Entwicklungsstudios des Unternehmens bereits an Projekten wie Warface, Ryse und Homefront beteiligt war, sowie Bartlomiej Gawel von CD Projekt Red, den leitenden Konzeptkünstler der gefeierten Witcher-Serie des führenden polnischen Entwicklers.

Der sich aus Fachleuten und Meinungsmachern der führenden europäischen Spielefirmen zusammensetzende Beirat begrüßt zudem seine bestehenden Mitglieder aus verschiedenen Ländern des gesamten Kontinents, darunter aus Schweden (The Drowning-Chef Ben Cousins), Dänemark (Daniel Kaplan von Mojang), Finnland (Matias Myllyrinne von Remedy), Großbritannien (David Hego von Rocksteady) und Deutschland (Christopher Schmitz von Ubisoft Blue Byte, Sven Liebich von Bigpoint und Dirk Ringe von EA Phenomic). Mithilfe des eigens für diesen Zweck konzipierten GDC-Systems zur Einreichung von Vorschlägen wurde sichergestellt, dass jeder Vortrag durch den Beirat mehrere Male bewertet und dann eingestuft wurde. Eine Auflistung aller aktiven Beiratsmitglieder ist auf der offiziellen Website der GDC Europe unter http://www.gdceurope.com/ zu finden.

"Im Hinblick auf die Qualität und Anzahl der eingereichten Vorschläge haben wir im Zuge der diesjährigen GDC Europe einen erheblichen Anstieg verzeichnet. Ich spreche im Namen des gesamten Beirats, wenn ich sage, dass wir alle davon überzeugt sind, dass die Messeteilnehmer mit der getroffenen Referentenauswahl äußerst zufrieden sein und die von uns zusammengestellten Programminhalte sehr wertvoll finden werden", so Meggan Scavio, Geschäftsführerin aller Veranstaltungen der Game Developers Conference. "Wir freuen uns schon darauf, in den kommenden Wochen die Teilnahme weiterer Referenten zu bestätigen, um eine ausgewogene Veranstaltung zu organisieren, bei der Entwickler dazulernen und sich gegenseitig inspirieren können."

Zu den ersten bestätigten Vorträgen der GDC 2013 zählen:

-- The Art and Rendering of Remember MeSebastien Lagarde, Senior-3D/Engine-Programmierer, Dontnod entertainment -- C++ in the Browser: A Tale from the TrenchesNico Bouguerra, Manager der Unternehmenskommunikation, Bigpoint GmbH -- Broken Age's Approach to ScalabilityOliver Franzke, Senior-Programmierer, Double Fine Productions -- Designing Assassins Creed IIISteven Masters, leitender Gamedesigner, Ubisoft Montreal -- The Making of Halo 4's Episodic Co-op Adventure: Spartan OpsChris Haluke, Chefdesigner, 343 Industries (Microsoft Game Studios) -- Once Upon a Time: Giving Players the Freedom to Create Their Own StoryJames Brown, leitender Leveldesigner, Epic Games -- The Revolution will be Streamed: How Video is Transforming Video Games Matthew DiPietro, VP Marketing , Twitch -- This Time It's Different: Treasures and Traps in the Next Gen TransitionDon Daglow, Präsident und Kreativchef, Daglow Entertainment LLC -- Top Eleven: Achieving Global Success via Emerging MarketsNikola Cavic, Leiter der Geschäftsfeldentwicklung, Nordeus

Nähere Anmeldeinformationen erhalten Sie ebenso wie die vollständige Liste aller Beiratsmitglieder und der zuletzt bestätigten Vorträge der GDC Europe auf http://www.gdceurope.com/.

Informationen zum UBM Tech Game Network: Als einer der wichtigsten Informationsanbieter der professionellen Videospielindustrie bietet das UBM Tech Game Network marktprägende Inhalte und zählt mit seinem preisgekrönten Portfolio von Print- und Online-Magazinen, Veranstaltungen sowie Recherche-Produkten und dazugehörigen Dienstleistungen zu den größten Antriebskräften der Branche.

www.jointhegamenetwork.com

Informationen zu UBM Tech: UBM Tech, in den Bereichen Medientechnik und fachspezifische Informationen weltweit führend, bietet Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, die Transformationskraft der Technologie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. UBM Tech ist eine Tochtergesellschaft von UBM plc, einem weltweit tätigen Anbieter von Nachrichtenverbreitungs- und Fachinformationsdiensten mit einem Börsenwert von über 2,5 Milliarden US-Dollar.

tech.ubm.com

