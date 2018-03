Das BCM Kochbuch: SCHLANKE MAHLZEITEN - einfach & schnell / Leicht und lustvoll essen war noch nie so einfach

Zürich, Schweiz (ots) - Dass eine Diät vielfältig und genussvoll sein kann, beweist das BCM Diät- und Ernährungsprogramm mit seinem neuen Kochbuch "SCHLANKE MAHLZEITEN - einfach & schnell". Auf 96 Seiten kommen ab dem 21. Mai 2013 alle BCM Fans auf ihre Kosten. Die Rezeptideen reichen von Fleisch- und Fischgerichten bis zu Vegetarischem. Schlanke Dip- und Dressing-Variationen runden die Rezeptvielfalt ab.

Klassiker für jeden Tag

Im stressigen Berufs- und Familienalltag ist es oft schwer, sich täglich eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Aus diesem Grund sind alle BCM Rezepte aus dem Kochbuch einfach und schnell zubereitet: "Wir haben darauf geachtet, dass alle Gerichte mit nur wenigen Zutaten, die in jedem Lebensmittelgeschäft erhältlich sind, auskommen und innerhalb kurzer Zeit auf dem Tisch stehen", erklärt Ines Wagner, Ernährungswissenschaftlerin bei BCM. "So verlieren unsere BCM Teilnehmer nicht viel Zeit beim Einkaufen und Zubereiten ihrer täglichen Mahlzeit und können sich besser auf ihre eigentliche Diät konzentrieren". Klassische Rezepte wie "Tagliatelle mit Rindfleischsugo" oder "Kartoffelrösti mit Lauch-Champignons" schmecken dabei garantiert der gesamten Familie. So kann während der BCM Diät für die gesamte Familie nach den BCM Rezepten gekocht werden.

Exklusiv für BCM entwickelt

Alle Rezepte wurden für das BCM Diät- und Ernährungsprogramm nach den Empfehlungen führender Fachgesellschaften für Ernährung (DGE*, SGE*) von Köchen entwickelt. Damit ist sichergestellt, dass die Rezepte zwischen 500 und 600 kcal und die optimalen Mengen an Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten und weiteren Nährstoffen haben - so bleiben Sie während Ihrer BCM Diät vital und leistungsfähig. "Die tägliche Mischkost-Mahlzeit ist ab dem dritten Tag ein fester Bestandteil des Speiseplans. Nur wer während der Abnahme lernt, sich seine Lebensmittel clever auszuwählen und zuzubereiten, kann seine Ernährung dauerhaft umstellen und hat so die besten Chancen auf einen langfristigen Diäterfolg", erklärt Ines Wagner. "Mit dem Kochbuch unterstützen wir unsere Teilnehmer dabei und zeigen, dass Diät und Genuss zusammengehören."

Das Kochbuch ist im Onlineshop unter www.bcm.info erhältlich.

* DGE: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn; ** SGE:

Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Bern

Die Firma PreCon

Die Firma PreCon, die ihren Sitz in Darmstadt hat, ist seit 1986 in der Gesundheitsförderung aktiv. PreCon ist in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich und den Niederlanden vertreten und arbeitet mit führenden Wissenschaftlern und Institutionen aus den Bereichen der Ernährungswissenschaften und der inneren Medizin zusammen. Der Fokus liegt dabei auf dem BCM Diät-und Ernährungsprogramm, das für eine optimale und gesunde Gewichtsreduzierung und -stabilisierung steht. Das BCM Programm beruht auf dem Einsatz von Produkten für eine gewichtskontrollierende Ernährung, professioneller Beratung zur Ernährungsumstellung und Verhaltensänderung sowie Erfolgskontrolle. Das Programm strebt eine gezielte Fettabnahme unter Erhalt der Muskelmasse an.

Und so funktioniert das BCM Programm von PreCon

Bei BCM gibt es nur wenig Ernährungsregeln - aber die sind effektiv: Drei Mahlzeiten täglich mit Verzicht auf Zwischenmahlzeiten. Die optimale Voraussetzung für den Abbau der Fettdepots.

Mehr Informationen unter www.bcm.at oder 00800-2500-3500 (kostenlos).

