ASFINAG (1): Sperre der A 1 West Autobahn in Richtung Salzburg nach Lkw-Unfall

Salzburg (OTS) - Nach einem Auffahrunfall eines Lkw auf ein Absicherungsfahrzeug der ASFINAG ist derzeit die A 1 West Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg bei Wallersee gesperrt. Die Autobahnmeisterei Liefering arbeitet mit Hochdruck an der Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge. Der Verkehr wird derzeit angehalten - die Einsatzkräfte sowie die ASFINAG versuchen nun, möglichst rasch einen Fahrstreifen an der Unfallstelle für den Verkehr freizugeben. Nach ersten Informationen gab es beim Unfall glücklicherweise nur Leichtverletzte.

