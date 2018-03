AVISO: Mittwoch, 29.Mai, Tirol: Grüne Sommertour 2013 mit Glawischnig - 11h30 PK Glawischnig, Felipe, Gstir - ACHTUNG FOTOREDAKTIONEN!

Eva Glawischnig & Team sind in ganz Österreich unterwegs. Zwei Wochen lang - von 27. Mai bis 8. Juni - geht es durch alle Bundesländer. Am 29. Mai macht die Grüne Sommertour Station in Tirol. Auf dem Programm steht dabei auch ein Pressegespräch zu Bio mit Eva Glawischnig, Ingrid Felipe und dem Bio vom Berg Gründer Heinz Gstir.

Die Sommertour 2013 steht unter dem Motto "Eva deckt auf". Inhaltlich geht's um BIO, die Zukunft unseres Essens und die Ursachen der Lebensmittelskandale. Darum, was wirklich drin ist in unseren Lebensmitteln, wie viel BIO möglich ist und was jeder tun kann, um sich sicher, gesund und gut zu ernähren. Im Mittelpunkt der Tour steht das direkte Gespräch mit den BürgerInnen. Alle Infos:

www.gruene.at/eva-deckt-auf

SOMMERTOUR 2013 - STATIONEN IN TIROL AM 29. MAI 2013:

1) MITTWOCH, 29.5., 11:30 UHR

Pressegespräch: Bio(logisch!) mit Glawischnig, Felipe, Gstir

Inhalt: Gemeinsam mit der für Nachhaltigkeit zuständigen Landesrätin Ingrid Felipe stellt Eva Glawischnig die Grünen Konzepte der Zukunft des Essens vor und erläutert, wie viel BIO wirklich möglich ist. Komplettiert wird dieses Pressegespräch durch die Expertise des Bio vom Berg Gründers, Heinz Gstir, der aus der Praxis berichten wird.

TeilnehmerInnen:

- Bundessprecherin Eva Glawischnig

- Landesrätin für Nachhaltigkeit Ingrid Felipe

- Bio vom Berg Gründer Heinz Gstir

Zeit: Mittwoch, 29.05, 11:30

Ort: Coffee and Brunch The Crumble, Leopoldstraße 27 ( http://bit.ly/12eh89H )

2) MITTWOCH, 29.05., 14:30

EVA UND DIE BIENEN: Eva und das Grüne Team besuchen den Bienenzüchter Albrecht Haider in Sellrain (Roanweg 4)

(Anfahrt: Autobahn bis Kematen/ Bundesstraße Richtung Sellrain/ in Sellrain Stopp beim Unternehmen Leitner / Fußmarsch 500m)

3) MITTWOCH, 29.5., 19:00 UHR

BIOKOCHEN MIT EVA: Eva und das Grüne Team kochen im Dinnerklub des Caritas Integrationshauses. Schau vorbei auf ein gesundes Bio-Abendessen und nette Gespräche!

Ort: Gumpstraße 71, Innsbruck

Essensbeitrag von 4 Euro kommt als Spende dem Integrationshaus zugute.

Anmeldung unter tirol @ gruene.at oder 0512-577109-30

