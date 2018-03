Bibel TV porträtiert Frauen und Männer des Glaubens / Christlicher Sender zeigt Biografien von Menschen, die zum Vorbild für Viele wurden

Hamburg (ots) - Ihr Leben war auf Gott ausgerichtet: Bibel TV porträtiert in den Sommermonaten beeindruckende Frauen und Männer des Glaubens, die Vielen zum Vorbild wurden - jeden Sonntag um 20:15 Uhr.

Den Auftakt zur Reihe bildet am Sonntag, 9. Juni die Biografie über Sabine Ball, eine Frau, die den Sinn des Lebens weder als Millionärsgattin noch als alternative Hippiemutter fand, dann aber zum Glauben an Jesus Christus kam und als "Mutter Theresa von Dresden" zahlreichen Menschen zur Hilfe wurde.

Beeindruckend auch, was folgende Frauen taten: Die Benediktinerin Hildegard von Bingen hatte als Dichterin, Universalgelehrte und Heilkundlerin großen Einfluss und war eine Wegweiserin für die Menschen ihrer Zeit. Corrie ten Boom rettete aus christlicher Überzeugung viele Juden vor den Fängen der Nationalsozialisten und konnte Jahre später nach dem Vorbild Jesu sogar ihrem KZ-Folterknecht die Hand zur Versöhnung reichen. Hella Heizmann gab den Glauben durch ihre Musik weiter, Patricia St. John schrieb christliche Kinder-Bestseller und die 18-jährige Chiara "Luce" Badano blieb trotz Knochenkrebs bis zum Schluss ein Licht für ihre Umgebung in ihrer tiefen Beziehung zu Jesus.

Auf "Frauen des Glaubens" folgen ab dem 21. Juli "Männer des Glaubens". Als erstes porträtiert Bibel TV Johannes Calvin. Der Schweizer Reformator kam schon früh mit den Lehren Martin Luthers in Berührung und blieb trotz Bedrohungen für Leib und Leben seinen Glaubensüberzeugungen treu.

Ergreifend auch, was weitere Männer antrieb: Friedrich von Bodelschwingh lag es am Herzen, Menschen in Not zu helfen. Sein großes Lebenswerk, die Pflegeanstalten "Bethel", wirken bis heute. Johann Albrecht Bengel gilt als Vater des württembergischen Pietismus. Ulrich Zwingli wurde zum Begründer der Zürcher Reformation. Der Schriftsteller John Bunyan illustrierte in dem Roman "Die Pilgerreise" den Weg der christlichen Nachfolge - und schmachtete für seinen Glauben 12 Jahre im Gefängnis. Der Prediger Oswald Chambers wurde mit dem Reden-Band "Mein Äußerstes für sein Höchstes" nicht nur für die Studenten seines Londoner Bible Training Colleges, sondern auch für Generationen weiterer Christen zum Vorbild.

Ob Mann, ob Frau - eines haben alle in der Reihe vorgestellten Personen gemeinsam: Es sind Zeugnisse gelebten Glaubens. "Frauen des Glaubens" und "Männer des Glaubens" - immer sonntags auf Bibel TV!

Sendetermine: Sabine Ball - Sehnsucht nach Leben Sonntag, 9.6., 20:15 Uhr Hella Heizmann - Vertrauensvoll auf Gottes Wegen Sonntag, 16.6., 20:15 Uhr Corrie ten Boom - Eine Zuflucht bei Gott Sonntag, 23.6., 20:15 Uhr Patricia St. John - Für Gott und die Kinder Sonntag, 30.6., 20:15 Uhr Hildegards Enkel - Das Erbe von Hildegard von Bingen Sonntag, 7.7., 20:15 Uhr Chiara "Luce" Badano - "Gott liebt mich doch!" Sonntag, 14.7., 20:15 Uhr Johannes Calvin - Gott allein die Ehre Sonntag, 21.7., 20:15 Uhr Friedrich von Bodelschwingh - Vater der Barmherzigkeit Sonntag, 28.7., 20:15 Uhr Johann Albrecht Bengel - Ein treuer Diener der Schrift Sonntag, 4.8., 20:15 Uhr Ulrich Zwingli - Begründer der reformierten Kirche Sonntag, 11.8., 20:15 Uhr John Bunyan - Pilger zur ewigen Glückseligkeit Sonntag, 18.8., 20:15 Uhr Oswald Chambers - Mein Äußerstes für sein Höchstes Sonntag, 25.8., 20:15 Uhr Weiterführende Links: http://www.bibeltv.de/pressemitteilungen.html

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland in vielen Regionen zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Erling Eichholz

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de