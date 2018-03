Gründungsveranstaltung der Kärntner Hochschulkonferenz mit Ruderregatta am 6. Juni

Klagenfurt (OTS) - Am 6. Juni 2013 findet die Gründungsveranstaltung der Kärntner Hochschulkonferenz statt. Die Gründung wird mit einem Bootsrennen der drei Institutionen gefeiert, in dem sich Rudervierer mit Steuermann von Uni, FH und PH gegeneinander messen. Dabei informieren die RektorInnen auch über Ziele und Maßnahmen der neu gegründeten Kärntner Hochschulkonferenz.

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, die Fachhochschule Kärnten und die Pädagogische Hochschule Kärnten haben sich im Frühjahr 2013 zur Kärntner Hochschulkonferenz zusammengeschlossen.

Ziel der Hochschulkonferenz ist es, die Schaffung eines attraktiven Kärntner Hochschulraums voranzutreiben. Die Kärntner Hochschulen leisten durch Lehre, angewandte Forschung und Wissenstransfer erhebliche Beiträge zur Entwicklung des Landes. Mit einer intensiven Zusammenarbeit streben AAU, FH und PH eine nachhaltige Positionierung Kärntens als zukunftsträchtige Hochschulregion an.

Ruderbootrennen an Universitäten haben eine lange Tradition. Daran knüpfen AAU, FH und PH mit ihrer Regatta am 6. Juni an - steht doch die Zusammenarbeit der drei Institutionen unter dem Motto "competition and cooperation". Das Rennen wird auf dem Wörthersee durchgeführt, die Rennstrecke führt vom Friedlstrand am Strandbad Klagenfurt vorbei bis zur Ziellinie unterhalb des Schlosses Loretto. Die anschließende Siegerehrung findet vor dem Schloss Loretto statt. Auch Rektor Oliver Vitouch von der AAU, Rektor Dietmar Brodel von der FH und Rektorin Marlies Krainz-Dürr von der PH wagen sich - außer Konkurrenz - in ein Ruderboot, um die gemeinsamen Anstrengungen zum Aufbau eines attraktiven Kärntner Hochschulraumes zu symbolisieren.

Die Veranstaltung findet am 6. Juni ab 16.00 Uhr im Garten des Schlosses Loretto statt.

Programm:

Empfang im Garten von Schloss Loretto (Klagenfurt, Lorettoweg 52)

16.15 Uhr: Die Ziele der Kärntner Hochschulkonferenz, vorgestellt

von Rektor Dietmar Brodel, Rektorin Marlies Krainz-Dürr,

Rektor Oliver Vitouch und Geschäftsführer der FH

Siegfried Spanz

Vorstellung der Sportlerinnen und Sportler

16.45 Uhr: Rennen der Vierer-Teams: Alpen-Adria-Universität,

Fachhochschule Kärnten und Pädagogische Hochschule

Kärnten - Viktor Frankl Hochschule

17.15 Uhr: Die Kärntner Hochschulkonferenz in einem Boot: Rektor

Dietmar Brodel, Rektorin Marlies Krainz-Dürr und Rektor

Oliver Vitouch rudern gemeinsam



Über die Ziele der Kärntner Hochschulkonferenz:

Die Schaffung eines attraktiven Hochschulraums in Kärnten liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, haben doch die Hochschulen die Aufgabe, durch Lehre, angewandte Forschung und Wissenstransfer einen Beitrag zur Entwicklung des Landes zu leisten. Mit einer intensiven Zusammenarbeit dieser Bildungseinrichtungen in Kärnten - deren Bedeutsamkeit wir durch die Gründung der "Kärntner Hochschulkonferenz" zeigen wollen - streben wir eine nach haltige Positionierung als zukunftsträchtige Hochschulregion an.

Gründungsveranstaltung der Kärntner Hochschulkonferenz mit

Ruderregatta am 6. Juni



Wir freuen uns, Sie bei der Gründungsveranstaltung der Kärntner

Hochschulkonferenz am 6. Juni über die geplanten Ziele und Maßnahmen

unserer Zusammenarbeit informieren zu können.



Datum: 6.6.2013, um 16:00 Uhr



Ort:

Schlosses Loretto Garten

Lorettoweg 52, 9020 Klagenfurt am Wörthersee



Rückfragen & Kontakt:

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Dr. Annegret Landes

Tel.: 0664 8398856; annegret.landes @ aau.at



Fachhochschule Kärnten

Mag. Petra Bergauer

Tel.: 0676 890159700; p.bergauer @ fh-kaernten.at



Pädagogische Hochschule Kärnten

Dipl. Päd. Maria Wobak

Tel.: 0664 9655107; maria.wobak @ ph-kaernten.ac.at