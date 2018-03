MGM HD Channel startet am 7. Juni exklusiv auf Sky in Österreich und Deutschland

"MGM HD Free Weekend": MGM HD Channel vom 7. bis 9. Juni für alle Sky Kunden freigeschaltet

Wien (OTS) - Sky Deutschland und MGM Channel International Holdings, eine Tochtergesellschaft der Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc (MGM), haben heute gemeinsam bekanntgegeben, dass der MGM Channel in HD exklusiv auf Sky startet. Damit können Sky Kunden in Österreich und Deutschland ab 7. Juni die hochkarätigen MGM Filme in brillanter HD-Qualität sehen. Sky baut damit sein marktführendes HD-Angebot auf bis zu 66 Sender aus. Zum Start des MGM HD Channels kommen alle Sky Kunden im Rahmen des "MGM HD Free Weekends" in den Genuss eines "Best of MGM" mit 33 Filmen - ohne Zusatzgebühr und in bester HD-Qualität. Dazu zählen "Der rosarote Panther" sowie "Ein Schuß im Dunklen", alle vier Filme der Westernreihe "Die Glorreichen Sieben" und ein "Rocky"-Double Feature. Ausgewählte Highlights des "MGM HD Free Weekends" sind erstmals auch über Sky Anytime und Sky Go verfügbar. Der MGM HD Channel wird als Teil des Sky Film HD-Pakets für alle Satellitenkunden sowie in ausgewählten Kabelnetzen verfügbar sein.

Chris Ottinger, President International Television Distribution and Acquisitions: "Es gibt nichts Besseres als MGM Filme in brillanter HD-Qualität zu genießen und Sky ist für uns der perfekte Partner, den MGM Channel in HD zu präsentieren."

Gary Davey, Executive Vice President Programming bei Sky: "Rund um die Uhr Hollywood-Klassiker aus dem Hause MGM in erstklassiger HD-Qualität - das ist ein echter Mehrwert für jeden Film Fan."

Sendedaten MGM HD Free Weekend (Auswahl):

Freitag, 07.06.2013, 20.15 Uhr "Der rosarote Panther"

Freitag, 07.06.2013, 22.10 Uhr, "Ein Schuß im Dunkeln"

Samstag, 08.06.2013, 20.15 Uhr, "Die glorreichen Sieben"

Samstag, 08.06.2013, 22.20 Uhr, "Die Rückkehr der glorreichen Sieben"

Samstag, 08.06.2013, 23.55 Uhr, "Die Rache der glorreichen Sieben" Samstag, 08.06.2013, 01.40 Uhr, "Der Todesritt der glorreichen Sieben"

Sonntag, 09.06.2013, 20.15 Uhr, "Rocky"

Sonntag, 09.06.2013, 22.10 Uhr, "Rocky II"

Über Sky Österreich

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit über 3,4 Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 66 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Über Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ist ein führendes Entertainment-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Produktion und Distribution von Film- und TV-Inhalten liegt. Das Unternehmen unterhält eines der weltweit umfangreichsten Film- und TV-Archive. Zusätzlich investiert MGM in internationale TV-Sender, inklusive der MGM Channels. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgm.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Journalisten:

Patricia de Maré

Manager Communications

Tel.: +43 (1) 88021 2143

patricia.demare @ sky.at

www.sky.at



MGM: Kristin Cotich, Tel: +1 (310) 449-3606

kcotich @ mgm.com



Rubenstein Communications für MGM: Katie Schroeder

Tel.: +1 (212) 843-8036, kschroeder @ rubenstein.com



Hartmut Schultz Kommunikation für MGM HD Channel Deutschland: Hartmut Schultz, Tel.: +49 (89) 9924 9620

Schultz @ schultz-kommunikation.de