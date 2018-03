Vienna Insurance Group im 1. Quartal 2013

Wien (OTS) - Am 28. Mai veröffentlichte die Vienna Insurance Group AG die Ergebnisse des 1. Quartals 2013. In einem Pressegespräch vor internationalen Journalisten im Ringturm präsentierte VIG-Generaldirektor Peter Hagen die Entwicklungen des Konzerns. Gabór Lehel, Generaldirektor der UNION Biztosító - der größten VIG-Konzerngesellschaft in Ungarn - erläuterte Details zum ungarischen Versicherungsmarkt.

Weitere Bilder unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4191

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Jedlicka

Konzernpressesprecher

Telefon.: +43 (0)50 390-21029

Telefax: +43 (0)50 390 99-21029

mailto: alexander.jedlicka @ vig.com