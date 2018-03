AVISO 4.6: Wiener Bildungsserver vergibt den MEDIENPREIS 2013

Kinder und Jugendliche setzen sich mit Medieninhalten kritisch auseinander

Wien (OTS) - Der Wiener Bildungsserver vergibt auch 2013 den Medienpreis an innovative und kreative Medienprojekte. Bei einer Festveranstaltung am 04.06.2013 ab 18 Uhr im Augustinerkeller übergeben Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und Präsidentin des Wiener Bildungsservers LAbg. Barbara Novak den Medienpreis an die GewinnerInnen der Projekte. Letztere haben das Ziel, den verantwortungsvollen und kritisch-reflexiven Umgang mit Medien zu vermitteln und zu erlernen.

Der jährlich verliehene Medienpreis soll ein Ansporn für PädagogInnen und Eltern sein, gemeinsam mit ihren Kindern und Jugendlichen Medieninhalte bewusst zu hinterfragen und sich kritisch auseinanderzusetzen. "Es ist faszinierend, wie Kinder und Jugendliche sich mit unterschiedlichsten Medientechniken aus dem Bereich Print, Audio, Video und Web komplexen und gesellschafts-kritischen Thematiken nähern können und diese ihrem Publikum einfach und kreativ vermitteln", schildert LAbg. Barbara Novak, "Wir wollen mit diesem Preis den aktiven Wissenserwerb über digitale Medien fördern."

Neben dem mit 300,-- Euro dotiertem Preisgeld übergeben Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und LAbg. Barbara Novak ein FUJITSU Tablet-PC in der jeweiligen Kategorie für das GewinnerInnen-Projekt. Die Nominierten erhalten einen Bildungsscheck der bitmedia - e-Learning solutions.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen:

Verleihung des MEDIENPREIS 2013

Zeit: 04.06.2013 ab 18:00 Uhr, Beginn: 18:30

Ort: Vinothek des Augustinerkellers (Augustinerstraße 1, 1010 Wien)

Programm:

18:30 Eröffnung durch Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch

18:45 Präsentation der Projekte

19:15 Auszeichnung der GewinnerInnen

19:30 gemütlicher Ausklang beim gemeinsamen Abendessen

um Anmeldung wird gebeten unter claudia.varga @ wiener-bildungsserver.at

Zu den Projekten:

http://www.wiener-bildungsserver.at/medienbildung/events/medienpreis/

