Ausstellung Wiener Parkbetreuung von 03. Juni 2013 bis 18. Juni 2013

Wien (OTS) - Die Wiener Parkbetreuung sorgt seit zwei Jahrzehnten für ein gutes Zusammenleben in mehr als 170 Parkanlagen und anderen öffentlichen Räumen in ganz Wien.

Anläßlich dieses Jubiläums gibt es eine eigene Ausstellung, die ab 3. Juni 2013 in den Räumlichkeiten des Bürgerservice im Wiener Rathaus zu sehen ist.

23 lebensgroße Figuren symbolisieren die Kinder und Jugendlichen, die in den Parks spielen, sporteln und Spaß haben. Für jeden Bezirk gibt es eine eigene Figur, mit wichtigen Informationen wie statistische Daten, Bezirkspläne mit betreuten Parks und vielen Impressionen aus 20 Jahren Wiener Parkbetreuung.

"Die Parkbetreuung bietet Kindern und Jugendlichen Angebote und Hilfestellungen. Die MitarbeiterInnen der Parkbetreuung haben ein offenes Ohr für Anliegen aller Art, bringen aber auch Spiel und Spaß in den öffentlichen Raum", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Gemma Park- Information zur Wiener Parkbetreuung

Die Wiener Parkbetreuung ist ein animatives, pädagogisches Freizeitangebot, vorwiegend in Parks, für Kinder von 6 bis 13 Jahren, sowie auch für Jugendliche. Das Mitmachen ist freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Ursprünglich als saisonales Angebot in der warmen Jahreszeit gestartet, findet es mittlerweile in den meisten Bezirken auch während der Wintermonate in geeigneten Räumen statt. Finanziert wird das Angebot von den Wiener Bezirken.

Eröffnung: 03.06.2013 9.30 Uhr durch Stadtrat Christian Oxonitsch

Stadtinformationszentrum

1., Rathaus, Eingang Friedrich-Schmidt-Platz 1

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr

Telefon: +43 1 525 50

E-Mail: stadtinformation @ post.wien.gv.at

Weitere Infos zur Parkbetreuung unter www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/park.html

