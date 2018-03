Johnson Controls übernimmt ehemaliges Joint Venture Tata Johnson Controls in Indien komplett / Übernahme von Tata Johnson Controls abgeschlossen

Pune, Indien (ots) - Johnson Controls, weltweit führender Hersteller von Fahrzeugsitzen und Sitzkomponenten, hat Tata Johnson Controls (TJC) vollständig übernommen. Bislang hielten Tata Automotive Components (TACO) und Johnson Controls jeweils die Hälfte an dem Joint Venture, das ein führender Zulieferer von Autositzsysteme und Komponenten in Indien ist. TJC beliefert fast alle großen Hersteller im indischen Markt. Die endgültige Übertragung des von TACO gehaltenen 50-prozentigen Anteils erfolgte nach Abschluss aller Formalitäten. Beide Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Kaufpreis.

"Indien ist ein wachsender Markt und Teil der globalen Strategie von Johnson Controls für nachhaltiges Wachstum", sagt Paul Chawla, President und Chief Executive Officer, Johnson Controls Automotive Experience India. "Wir sind stark daran interessiert, unser indisches Geschäft weiter auszubauen. Wir haben von unserer Partnerschaft mit Tata AutoComp profitiert und danken dem Unternehmen für seinen Beitrag zum Aufbau von TJC als einem der führenden Unternehmen für Sitzsysteme in Indien. Wir freuen uns darauf, auf die Erfolge der Partnerschaft aufzubauen."

Johnson Controls kann für seine Aktivitäten in Indien seine Kompetenzen in den Bereichen Autositze, Elektronik und Innenraumausstattung nutzen.

Indien spielt eine wichtige Rolle im globalen Entwicklungsnetzwerk von Johnson Controls. Das Unternehmen plant den weiteren Ausbau seiner Entwicklungskompetenzen im neuen Technologiezentrum in Pimpri bei Pune. Darüber hinaus will Johnson Controls seine Kapazitäten im Prototypenbau und Testing in Indien erweitern.

Elf Standorte in Indien, darunter ein Technikzentrum in Pune, und etwa 2100 Mitarbeiter sind mit dieser Transaktion verbunden. Johnson Controls ist seit 1995 in Indien präsent. Die Erfahrung und das Engagement der TJC-Mitarbeiter sind für das Unternehmen ein wichtigen Faktor für Wachstum im Land sowie für Kontinuität in den Kundenbeziehungen.

