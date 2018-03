Das extremste Shirt der Welt!

www.deadshirt.com - Was sich hinter dieser Adresse verbirgt, ist das erste T-Shirt der Welt, das man online zerschießen kann und dann tatsächlich so geliefert bekommt.

wien (OTS) - Wer auf www.deadshirt.com geht, dem sollte schnell klar sein, worum es hier geht. Das Intro zeigt uns ein T-Shirt, das in einer New Yorker Seitengasse drei Schüsse einfängt. Gleichzeitig hämmern daneben die Worte: "Shoot Your Shirt" ins Bild. Über den Punkt "Your Shirt" in der Menüleiste startet man seine Bestellung. Man wählt das T-Shirt aus. Dann wählt man die Waffe, mit der man das T-Shirt durchlöchern will. Zum Auftakt gibt es die Starterversion in dunklem Blau in Kombination mit der Magnum 44.

SHOOT IT!

Jetzt können maximal zehn Schüsse auf das Shirt abgegeben werden. Schüsse, die danebengehen, werden nicht gezählt. Die Lupenfunktion hilft dabei, sich seine Treffer noch genauer anzusehen. Hat man sich "verschossen", einfach auf "Reset" klicken und ein neues T-Shirt erscheint.

ORDER NOW!

Hat der User sein T-Shirt online geschossen und bestellt, wird dieses auf einem realen Schießstand von ausgebildeten Schützen unter höchsten Sicherheitsbestimmungen nach Vorlage des Users "angefertigt". So bekommt jeder Kunde sein indivuelles DeadShirt.

Über den Todestag des Shirts (= Produktionstag) wird der Kunde ebenso per Mail verständigt wie über den Antritt seiner letzten Reise (= Versand). Es war an der Zeit, sich einmal Mode für richtige Männer einfallen zu lassen. Es hat also etwas gebraucht, was Männer auch interessiert. Es ist einfach spannend, ein T-Shirt zu tragen, von dem man weiß, dass es von einer Magnum 44 erschossen wurde. Mit Sicherheit hat es auch schon das eine oder andere zerschossene Kleidungsstück gegeben, aber in Verbindung von virtueller und realer Welt sicherlich noch nicht. Und wenn man selbst der Schütze war, wird dieses T-Shirt zu etwas ganz Besonderem.

Rückfragen & Kontakt:

DeadShirt

Gernot Glasl

contact @ deadshirt.com

Tel.: +43 699 10 888 55 8

www.deadshirt.com