Toys"R"Us verlost zum Kindertag "Die Nacht deines Lebens"

Haid (ots) -

Am Samstag, den 1. Juni 2013, dreht sich einmal mehr alles um die Kleinsten bei Toys"R"Us, dem weltgrößten Händler für Spielwaren und Babyartikel. Zum Internationalen Kindertag findet in allen Stores in Österreich, Deutschland und der Schweiz eine große Spielerallye mit der Aussicht auf "Die Nacht deines Lebens" statt.

Seit Jahrzehnten ist der 1. Juni der Ehrentag der Kleinsten - ehemals von den Vereinten Nationen im Jahre 1954 initiiert, blickt der Kindertag mittlerweile auf eine langjährige Geschichte zurück und wird heute in über 30 Ländern gefeiert.

"Der Kindertag ist auch heute noch ein wichtiger Anlass, auf die Belange der Kinder aufmerksam machen zu können, die in der Hektik des Alltags schnell einmal in den Hintergrund geraten", führt Dr. Robert Wiegand, Marketing Director Central Europe bei Toys"R"Us, aus. "Da Kinder und deren Wünsche der Antrieb unser täglichen Arbeit bei Toys"R"Us sind, feiern wir den Internationalen Kindertag in allen unseren Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - in diesem Jahr mit einer großen Spielerallye, bei der man 'Die Nacht des Lebens' gewinnen kann", so Dr. Wiegand weiter.

Auf alle Teilnehmer warten insgesamt vier verschiedene Spielstationen voller Spaß, Spannung und Action. Beim Styling der Fashionista-Barbie kommt es auf Geschwindigkeit und ein Händchen für das richtige Outfit an, um im Anschluss an der Xbox die Skylanders Giants zum Leben zu erwecken. Eine tolle Erinnerung wartet an der dritten Station, an der jedes Kind im Panzer seines Lieblings-Turtles posieren und sich fotografieren lassen kann. Zu guter Letzt wird es actionreich beim Test der neuen Nerf Elite Blaster.

An jeder Spielstation gilt es im Weiteren, jeweils eine Frage zu beantworten. Die Antworten werden auf einer Gewinnspielkarte vermerkt und im Anschluss im Markt abgegeben. Dann heißt es für die Kinder Daumen drücken, denn mit ein bisschen Glück gewinnt einer von ihnen ein unbezahlbares Erlebnis. "Auf den Gewinner der Toys"R"Us Spielerallye wartet ein ganz besonderer Preis, den man nicht kaufen kann", verrät Nele Glier, verantwortlich für das Eventmarketing bei Toys"R"Us, vorab. "Das Gewinnerkind darf mit fünf Freunden eine Nacht in Europas größtem Toys"R"Us-Markt in München verbringen und nach Herzenslust spielen und ausprobieren. Für Anreise, Verpflegung und Betreuung vor Ort wird natürlich gesorgt, sodass es garantiert ein unvergessliches Erlebnis - eben 'Die Nacht deines Lebens' wird", kündigt Nele Glier an.

Neben dem Hauptpreis warten weitere Gewinne, die Spiel und Spaß garantieren, so werden unter anderem Wii U Konsolen inklusive Skylanders Giants Starterpacks, Barbie Traumhäuser und LEGO Teenage Mutant Ninja Turtles Komplettpakete verlost. Vorbeischauen und mitmachen lohnt sich also - am Samstag, den 1. Juni 2013, bei der großen Spielerallye zum Internationalen Kindertag bei Toys"R"Us.

