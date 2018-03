ÖH Innsbruck: "Anmeldefrist für Wirtschaftsstudien endet mit 31.Mai 2013!"

Innsbruck (OTS) - Kommenden Freitag, den 31.05.2013, endet die Frist für die Anmeldung zu den Wirtschaftsstudien an den Universitäten für die kommenden beiden Studiensemester. Einzelne Studienrichtungen wurden vom Gesetzgeber mit einer maximalen Anzahl an Studienplätzen begrenzt.

Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Innsbruck befürchtet, dass vor allem mitten im Maturastress viele Studieninteressierte die Frist übersehen und somit im kommenden Studienjahr nicht ihr Wunschstudium beginnen können. Dazu der Vorsitzende der ÖH Innsbruck, Florian Heiß (AktionsGemeinschaft): "In einem eiligen Verfahren wurden sehr kurze Fristen gesetzt, dies darf nicht auf die Kosten von angehenden Studierenden gehen und ein Schranke in das universitäre Leben sein. Daher wollen wir mit aller Dringlichkeit auf die gesetzten Fristen hinweisen!"

WICHTIG! Das Anmeldeverfahren gilt für das komplette kommende Studienjahr, also für das Wintersemester als auch das Sommersemester! Eine spätere Registrierung ist nicht möglich!

Ende der Anmeldefristen:

Wirtschaftswissenschaften - 31.05.2012

Internationale Wirtschaftswissenschaften - 31.05.2012

Architektur - 14.06.2013

Pharmazie - 02.08.2013

Das Anmeldeprozedere besteht aus zwei Stufen: nach der Onlineregistrierung ist ein Motivationsschreiben bzw. ein Self-Assessment-Test abzugeben, danach folgt eine Aufnahmeprüfung (wenn die vorgegebenen Höchstzahlen überschritten wurden). Das Referat für Studien- und MaturantInnenberatung der ÖH Innsbruck erteilen allen Interessierten die nötigen Informationen und bietet Beratungsgespräche an.

Die Informationsseite der Universität Innsbruck: http://www.ots.at/redirect/anmeldung_zulassung

