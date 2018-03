Steigende Nachfrage nach Go-Less®, eine natürliche Lösung für Harninkontinenz bei Erwachsenen

Wädenswil, Switzerland (ots/PRNewswire) - Frutarom Health, Schweiz, berichtet von einer erhöhten Nachfrage nach Go-Less(R)., Go-Less(R) ist Frutaroms`s natürliches Produkt gegen die Harninkontinenz bei Erwachsenen.

Da erst kürzlich eine Reihe neuer Inkontinenzprodukte auf Go-Less(R)-Basis in den europäischen und amerikanischen Markt eingeführt wurden rechnet Frutarom Health mit einer starken Absatzerhöhung für diesen Wirkstoff.

Laut einem diesjährig erschienenem Artikel im Nonwovens Industrymagazine[i] ist Harninkontinenz bei Erwachsenen mit 200 Millionen Betroffenen weltweit weiter verbreitet als bei älteren Betroffenen und ist Teil eines wachsenden demografischen Segments. Eine überwältigende Mehrheit der Betroffenen sind Frauen - etwa 75-80% - jedoch leiden trotzdem mehr Männer denn je unter diesem Zustand. Darüber hinaus betrifft dies auch zunehmend jüngere Menschen.

Aufgrund von Scham und Verlegenheit, sprechen Menschen, die mit Inkontinenz betroffen sind in der Regel nicht darüber. Auch nicht mit ihrem Arzt. Dies führt zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit und Isolation. Go-Less(R) bietet physische und psychische Abhilfe und macht den Wirkstoff somit doppelt wirksam. Ganz ohne Nebenwirkungen.

"Der Heilmittelmarkt für Harninkontinenz bei Erwachsenen wächst schnell. Vor allem in den USA und Westeuropa, wo aktive Senioren und sogar jüngere Patienten nach natürlichen Produkten suchen, die zum einen wirksam sind und sich dennoch nicht mit deren Lebensweise ausschliessen", sagt Patricia Maureira, Produkt Manager der LifeLine bei Frutarom Health. "Allein im ersten Quartal diesen Jahres konnten wir ein steigendes Interesse an Go-Less(R) in den Märkten USA, West-und Osteuropa erkennen."

SEVURIN(R) ist ein brandneues, natürliches Ergänzungsmittel, das Frutarom's Go-Less(R) enthält. Vertrieben wird es von Hilton Pharma, in Italien, ausschliesslich an Apotheken, Para-Pharmazien und top Naturheilkundler. SEVURIN hilft bei der Bekämpfung von Inkontinenz bei Frauen, insbesondere bei Stress-, oder leichter Inkontinenz und trägt dazu bei die normalen Funktionen des Harnsystems wieder herzustellen. SEVURIN enthält eine proprietäre Mischung von Go-Less aus EFLA(R)940, einem natürlichen Wirkstoff aus Kürbiskernen (Cucurbita pepo L. (var. styriaca)) und SoyLife(R)40%, Isoflavone aus Sojakeimen (Glycine max L.).

Diese Kombination bietet eine natürliche Unterstützung bei der Behandlung von Miktionsstörungen. Vorklinische in-vitro-Forschungen und klinische Studien belegen die Sicherheit und Wirksamkeit bei der Behandlung einer überaktiven Blase und Harninkontinenz , sowie bei der Verringerung ihrer Symptome.

Go-Less(R) ist ideal geeignet für Kapseln, Tabletten und weiche Gel-Applikationen. Frutarom verwendet bei der Herstellung die patentierte und nachhaltige EFLA(R )-Produktionstechnologie, um hochreines Go-Less(R) in seinen Einrichtungen in Wädenswil, Schweiz, und New Jersey, USA, zu produzieren.

Über Frutarom

Frutarom ist einer der zehn führenden Hersteller für Flavor Solutions und Fine Ingredients, die auf dem globalen Markt rangieren.

Der eigenen Verpflichtung treu bleibend, der bevorzugte Partner für schmackhaften und gesunden Erfolg zu sein, bietet Frutarom fortschrittliche Lösungen für die Lebensmittel-und Getränkeindustrie, Nahrungsergänzungsmittel-, Pharma-und Kosmetikindustrie.

Nonwoven Industry magazine (2012):

