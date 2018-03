Aviso: Karlheinz Töchterle übergibt "Wissens-Trolley" an Volksschüler/innen (Fototermin)

Wissenschaftsminister zu Gast in der St. Elisabeth Volksschule in Wien zur Übergabe der besten Junior-Wissensbücher samt Begleitmaterial für den Unterricht

Wien (OTS) - Im Rahmen des "Wissenschaftsbuch des Jahres" werden jedes Jahr Trolley-Rucksäcke mit den besten Jugendsachbüchern des Jahres leihweise an Österreichs Schulen geschickt. Zielgruppe der Gemeinschaftsaktion von BMWF, Buchkultur und dem Buchklub sind Volksschüler/innen bzw. Schüler/innen ab der 5. Schulstufe. Neben einer Auswahl der besten Jugendsachbücher erhalten die Schulen auch die notwendigen lesedidaktischen Unterlagen, um die Bücher aktiv im Unterricht einzusetzen. Am Mittwoch, den 29. Mai 2013, übergibt Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle den "Wissens-Trolley" 2013 an Volksschüler/innen der St. Elisabeth Volksschule in Wien.

Termin: Mittwoch, 29. Mai 2013, 10:30 Uhr

Ort: Öffentliche Volksschule

St. Elisabeth-Platz 8

1040 Wien

