McDonald's startet knackig-frisch in den Sommer

Neue Salate, Veggie Wrap und Maiskolben

Wien (OTS) - Rechtzeitig zu Beginn der heißen Jahreszeit erweitert McDonald's Österreich das Sortiment um sommerlich-leichte Produktneuheiten. Die Gäste erwarten neben neuen Burgern und frischen Beilagen auch insgesamt sieben neue Salatvariationen. Zusätzlich präsentiert das Unternehmen einen Veggie Wrap, einen neuen Burger mit gegrilltem Huhn und serviert ab sofort auch köstliche Maiskolben als Beilage im McMenü.

Der Sommer 2013 wird knackig-frisch. Das versprechen die neuen und verfeinerten Salat-Rezepturen von McDonald's Österreich, die ab 29. Mai österreichweit erhältlich sind. Neben dem Klassiker "Gartensalat", der ebenfalls eine neue Rezeptur bekommen hat, erweitert der mit jährlich über fünf Millionen verkauften Salatportionen bereits bisher größte Salatverkäufer Österreichs das Sortiment um sechs angenehm-leichte Neuheiten. Die kulinarische Salat-Reise führt dabei vom Chicken Couscous Salat zum Italienischen Salat und Griechischen Salat und über den Chicken Caesar Salat (grilled oder crispy) schließlich mit dem neuen Backhendl-Erdäpfel Salat zurück nach Österreich. Die neuen Salatmischungen stammen von Wojnar's aus Wien und eisberg aus Ungarn, die Dressings sind vom McDonald's Österreich-Partner Develey und zu allen Salaten gibt es auf Bestellung einen backfrischen Kornspitz von Resch&Frisch.

Mit den neuen Salatvariationen setzt McDonald's erneut ein starkes Zeichen bei der wechselnden Produktvielfalt. "Mit der erweiterten Salatauswahl erfüllen wir genau die Bedürfnisse unserer Gäste, die sich kleinere Salatblätter und einen Mix aus dunklen und grünen Blattsalaten gewünscht haben. Die knack-frischen Mischungen sind die optimale Mahlzeit für die Sommerzeit, weil sie etwa in Kombination mit einem Kornspitz angenehm satt machen. In der praktischen Verpackung sind sie außerdem ideal zum Mitnehmen und zum unterwegs Essen geeignet", so Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald's Österreich.

Gemüsige Überraschungen: Veggie Wrap und Maiskolben

Aber nicht nur die neuen Salatmischungen schmecken herrlich frisch nach Sommer: Der Fresh Chicken Burger überzeugt mit zart gegrilltem Hühnerfleisch und nur 320 Kilokalorien, während Gemüse-Liebhaber oder Vegetarier in den herzhaften Veggie Wrap beißen. Als neue Begleiter gibt es ab sofort auch goldgelbe, frisch gekochte Maiskolben als Beilage im McMenü.

Die neuen Salate und die sommerlichen Produkt-Highlights sind ab 29. Mai 2013 österreichweit in allen McDonald's Restaurants erhältlich.

Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at und www.facebook.com/mcdonaldsaustria

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

