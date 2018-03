"20 Jahre Leporello": Ö1-Spezialausgabe am 30.5.

Wien (OTS) - Die Ö1-Sendereihe "Leporello" feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass steht am Donnerstag, den 30. Mai um 8.15 Uhr die 45-minütige Spezialausgabe "20 Jahre Leporello" auf dem Ö1-Programm.

Seit 20 Jahren beobachtet die Ö1-Sendereihe "Leporello" (Montag bis Freitag um 7.52 Uhr) Entwicklungen, Moden oder Trends in Kultur, Alltag und Gesellschaft. Viel hat sich getan seit 1993. Vieles ist aufgetaucht, manches davon ist geblieben. Anlässlich des runden Geburtstages begeben sich ausgewählte Gäste, Zeitzeugen und Gestalter/innen in einer Spezialausgabe auf die Spuren von "20 Jahre Leporello". Sie hinterfragen, was aus den Entwicklungen geworden ist, ob und wie sie unser Leben verändert haben und warum manches scheinbar große Thema dann doch nicht so groß wurde. Zu hören ist "20 Jahre Leporello" am Donnerstag, den 30. Mai um 8.15 Uhr in Ö1. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

