"Schau auf Dich!" Gesund für Familie und Beruf

Wien, 28. Mai 2013 (ÖVP-PK) Schau auf Dich! Die steigenden Zahlen der Erkrankungen von Arbeitnehmerinnen sind ein Signal, dass speziell Frauen durch die Vielfachbelastung vermehrt erkranken. Daher fordern die ÖVP Frauen auf: "Schau auf Dich!" Die Ursachen sind vor allem auf die Dreifachbelastung der Frauen durch Familienarbeit, Erwerbsarbeit und ehrenamtliche Arbeit zu finden. Diese enden nur allzu oft im Burn Out. ****

"Wir appellieren im Zuge unserer Aktion 'Schau auf Dich' noch einmal an die Frauen, die Vorsorgemöglichkeiten in allen medizinischen Bereichen in Anspruch zu nehmen. Zeit für sich selbst zu nehmen", so Bgm. Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm, Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Aufgabe der Politik muss es auch sein, verstärkt in die Forschung der Gendermedizin zu investieren, um eine

effizientere Diagnostik und Prävention vornehmen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Frauen Bundesleitung, Tel.: 01 40 126 305,

www.frauenoffensive.at