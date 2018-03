Klicka eröffnet Favoritner Kulturfestival 2013

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, eröffnete gemeinsam mit der Bezirksvorsteherin von Favoriten, Hermine Mospointner, vergangenen Samstag das Favoritner Kulturfestival im Waldmüllerzentrum. Beim Auftakt zum Veranstaltungsreigen während der Favoritner Bezirksfestwochen interpretierten Ingrid Merschl und Alexander Klinger Melodien von Robert Stolz. Die jungen Künstlerinnen und Künstler der Familie Kropfitsch begeisterten mit Klaviermusik, Geige und Violoncello das zahlreich erschienene Publikum. "Die heutige Veranstaltung ist der Beginn von mehr als 70 Veranstaltungen des Favoritner Kulturfestivals. Kultur leben und erleben ist über alle Grenzen hinaus verbindend und bringt Menschen zusammen. Großer Dank gebührt Herrn Bezirksrat Blöschl, der unter Einbindung aller Favoritner Kulturvereine und zahlreicher Künstlerinnen und Künstler dieses reichhaltige Programm erstellt hat", betonte Klicka bei der Eröffnung des Festivals.

Favoritner Kulturauszeichnung "Goldener Wasserturm" an Professor Werner Pfeiler verliehen

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung werden jährlich Künstlerinnen und Künstler mit dem "Goldenen Wasserturm" ausgezeichnet. Diesmal war es Werner Pfeiler, der in der Prägeanstalt als Entwerfer seine Kenntnisse am Stahlstich und Tiefdruck erwarb. Ab 1968 als freischaffender Künstler und freier Mitarbeiter bei der Post tätig, sind von 1971 bis 1999 viele Sonderpostmarken und alle Freimarkenserien in seinem Atelier entstanden. "Schönes Österreich" und "Stifte und Klöster" sowie der "Milleniumsblock" wurden vielfach zu den schönsten Freimarken der Welt gekürt. Pfeiler organisierte internationale Ausstellungen wie WIEN 75 und WIPA 81. Werner Pfeiler schuf über 900 Marken für 13 Staaten, 100 Sonderstempel, 300 Ersttagskuverts und organisierte 33 Ausstellungen zwischen dem Wasserturm in Favoriten und Shanghai.

1993 wurde Werner Pfeiler vom Bundespräsidenten der Berufstitel Professor verliehen.

