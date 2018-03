Terminaviso: Bereits 120 Anmeldungen für Fachtagung "Datenschutz als Grundrecht" der AKNÖ

ExpertInnen informieren am 4. Juni über Möglichkeiten und rechtliche Grenzen der Informationstechnologie

Wien (OTS/AKNÖ) - Gelten die Grundrechte wie das Recht auf Privatsphäre auch im Internet? Ist der gesetzliche Schutz ausreichend oder angesichts der technischen Möglichkeiten Makulatur? Hat Facebook eine dunkle Seite? Diesen Fragen geht am 4. Juni eine hochkarätig besetzte Fachtagung in der AKNÖ-Zentrale nach. Und sie scheint auf breites Interesse zu stoßen: Bislang liegen 120 Anmeldungen vor.

Es sind anerkannte ExpertInnen, die einen weiten thematischen Bogen spannen: Von der MitarbeiterInnenüberwachung über den Konsumentenschutz hin zu Facebook als Inbegriff des sozialen Netzwerks schlechthin. Damit scheint die AKNÖ einen Nerv zu treffen:

Eine Woche vor der Veranstaltung liegen bereits 120 Anmeldungen vor, von BetriebsrätInnen ebenso wie von DatenschutzexpertInnen.

Fachtagung der AKNÖ



"Moderne Informationstechnologie und Datenschutz als Grundrecht -

MitarbeiterInnenüberwachung, Internetkontrolle, Facebook, etc. Was

ist technisch möglich, was ist rechtlich erlaubt?"



Vorträge:

Univ. Ass. Matthias C Kettemann, Inst. F. Völkerrecht,

Karl-Franzens-Universität Graz

Dr. Christof Tschohl, Wissenschaftlicher Leiter Research Institute

Mag. Thomas Riesenecker, FORBA Wien

Mag.a Daniela Zimmer, Datenschutzexpertin Bundesarbeitskammer,

Mitglied des Österr. Datenschutzrates

Max Schrems, Initiative Europe v. Facebook



Datum: 4.6.2013, 09:00 - 16:00 Uhr



Ort:

AKNÖ-Zentrale Festsaal

Windmühlgasse 28, 1060 Wien



Url: noe.arbeiterkammer.at



