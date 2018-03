Schmilzt der Tilgungsträger - brennt der Fremdwährungskredit?

Prof.Dr. Teodoro D. Cocca als Vortragender bei Experten auf Tournee

St.Pölten (OTS) - In der Zeit vom 10. bis 19. Juni 2013 finden zentral in den vier Vierteln Niederösterreichs Informations-Veranstaltungen der niederösterreichischen Finanzdienstleister statt.

Brennende Fragen zum Thema Geld werden von Experten verständlich beantwortet. Für die "Experten auf Tournee" konnte nun auch der renommierte Dekan der Johannes Kepler Universität in Linz und ausgewiesene Finanzfachmann Prof. Dr. Teodoro D. Cocca als Vortragender gewonnen werden. Er spricht über die Zukunft des Schweizer Frankens.

Die Zahl derer, die einen Fremdwährungskredit haben und sich darüber den Kopf zerbrechen ist immer noch groß. Kommt doch neben den Auswirkungen der Gewinn- oder Verlustkurve des Tilgungsträgers auch noch das Währungsrisiko dazu. Das Wissen um das künftige Verhalten des Schweizer Frankens kann eine Entscheidung über den eigenen Fremdwährungskredit erleichtern.

Michael Holzer, Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer NÖ kann sich freuen:" Prof. Cocca ist ein international geschätzter Bank- und Finanzfachmann, der für alle vier Veranstaltungen ein Aushängeschild ist. Ich denke, dass wir von ihm eine gute Einschätzung für die Zukunft des Schweizer Frankens erhalten werden. Er passt wunderbar zum ausgesuchten Team unserer diesjährigen Experten."

So wird zum Thema Anlegerschutz der bekannte Experte Mag. Dr. Wilhelm Rasinger, Präsident des Interessenverbandes für Anleger (IVA), referieren. KR Prof. Johann Massenbauer, Präsident des Österreichischen Interessenverbandes zum Schutz in Geldangelegenheiten(ÖISG) beweist, dass man mit Banken auch auf Augenhöhe verhandeln kann. Marius Perger, Herausgeber des Börsenkuriers zeigt Alternativen zum Sparbuch auf.

Fachgruppenobmann Michael Holzer: " Ich selbst werde den Besuchern das Verhältnis von Fremdwährungskredit zum Tilgungsträger erläutern. Wie alle Experten stehe auch ich nach den Vorträgen und während des Buffets für persönliche Gespräche zur Verfügung."

Termine und Orte für die "Experten auf Tournee":

Mo., 10.06.2013 Mödling - WIFI Mödling, Guntramsdorfer Straße 101, 2340 Mödling

Mi., 12.06.2013 Stockerau - Z-2000 Veranstaltungszentrum, Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau

Di., 18.06.2013 Rossatz - Gasthof Rossatz 8, Rossatz 8, 3602 Rossatz Mi., 19.06.2013 Amstetten - WIFI Amstetten, Leopold-Maderthaner-Platz 1, 3300 Amstetten

Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr (pünktlich)

Anmeldung unter www.noe-finanzdienstleister.at

Details zu Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

Teodoro D. Cocca ist Professor für Asset Management an der Johannes Kepler Universität Linz. Davor war er einige Jahre bei der Citibank im Investment und Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institute in Zürich.

Zudem ist der gebürtige Schweizer mit italienischen Wurzeln assoziierter Professor am renommierten Swiss Finance Institute in Zürich und Dozent für Banking und Finance an der Universität Zürich. Ferner berät Teodoro Cocca Finanzunternehmen im In- und Ausland bei strategischen Fragen sowie Investmentfonds bei ihren Anlagestrategien.

Teodoro Cocca wurde 2010 als Bankexperte in den Verwaltungsrat der Geneva Group International mit Sitz in Zürich gewählt, einem der größten weltweiten Netzwerke von unabhängigen Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Treuhändern. Seit April 2011 ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Verwaltungs- und Privat-Bank in Vaduz.

Im Oktober 2011 wurde er zum Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Johannes Kepler Universität ernannt.

