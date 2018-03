Mehr als 400.000 Euro aus dem Vorarlberger Waldfonds

LR Schwärzler: Unterstützung für naturnahe Pflege und Bewirtschaftung unverzichtbarer Waldflächen

Bregenz (OTS/VLK) - Die Vorarlberger Landesregierung hat auf ihrer jüngsten Sitzung weitere Förderungen aus dem Vorarlberger Waldfonds beschlossen. 241 Anträge erhielten eine Zusage, insgesamt wurden 405.000 Euro an Beiträgen gewährt, berichtet Landesrat Erich Schwärzler.

Seit mehr als 25 Jahren vergibt das Land Vorarlberg Förderungen aus dem Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes), der nach wie vor ein in Österreich einzigartiges Finanzierungsinstrument ist. "Der Fonds gibt uns die Möglichkeit, Maßnahmen für eine nachhaltige und naturnahe Waldpflege und -bewirtschaftung ganz gezielt zu fördern", erklärt Landesrat Schwärzler.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Bewahrung der Schutzfunktion des Waldes in den gebirgigen Landesteilen. "Diese Gebiete wären ohne Schutzwald nicht bewohnbar", so Landesrat Schwärzler. Abgesehen von seinen natürlichen Funktionen ist der Wald in Vorarlberg auch beliebtes Erholungsgebiet für Einheimische und Gäste sowie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatz.

Aus dem Waldfonds unterstützt werden insbesondere Maßnahmen für eine schonende Waldnutzung sowie zur Aufforstung in Hochlagen, z.B. die Aufarbeitung von Schadholz, Seilkranbringungen im Schutzwald, Querfällungen zur Hangstabilisierung sowie die Erstellung von Verbisskontrollflächen.

