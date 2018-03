UL bleibt 2012 die führende CB Zertifizierungsstelle in den Kategorien Informationstechnologie & Büroausrüstung (OFF) sowie Batterien (BATT)

Hongkong (ots/PRNewswire) - Nach den jüngst von IECEE (System für Konformitätsbewertungssysteme elektrotechnischer Betriebsmittel und Komponenten) für 2012 veröffentlichten Kennzahlen, ist UL (Underwriters Laboratories) die führende NCB (nationale Zertifizierungsstelle) in den Kategorien OFF (Informationstechnologie & Büroausrüstung) und BATT (Batterien). Die Einstufung von UL hat sich in der Kategorie OFF um 1,5 Punkte verbessert, wodurch der Vorsprung gegenüber den nächsten Mitanbietern noch größer wurde.

In der Kategorie BATT bleibt UL mit dem bemerkenswerten Anteil 45 Prozent der führende Aussteller von Zertifikaten in dieser Kategorie und liegt damit weit vor dem nächsten Konkurrenten.

In der Kategorie TRON (Elektronische Geräte, Unterhaltung) verbesserte sich UL vom 5. auf den 3. Platz. Dies alles beweist die herausragende Leistung von UL im Hightech-Bereich.

Insgesamt ist die Position von UL in den IECEE Kennzahlen des Jahres 2012 IECEE hervorragend. UL verbesserte sich um 1,5 Punkte, die beste Weiterentwicklung von allen Mitgliedern, und bleibt der zweitgrößte Aussteller von Zertifikaten im IECEE System. Mit einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtzahl der im System ausgestellten Zertifikate liegt UL um weniger als 2 Prozent hinter dem führenden Aussteller. Dies ist das Ergebnis des enormen Fokus von UL auf die Erfüllung und das Übertreffen der Kundenbedürfnisse und des strategischen Managements der mit IECEE verbundenen Dienstleistungen.

Das globale Netzwerk von UL besteht aus lokalen Büros weltweit, die vor Ort über Ingenieure und Experten verfügen und den Kunden Erkenntnisse über Branchentrends und -anforderungen bereitstellen. UL beabsichtigt seine Bemühungen in den mit Hightech verbundenen Kategorien auch weiterhin aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine Leistung in Kategorien, wie MED (Elektrische Ausrüstung für medizinische Verwendung) und HOUS (Haushaltsgeräte) zu steigern. Das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung seitens der Kunden in seine professionelle Integrität und Dienstleistungen werden UL dabei helfen, die Führungsposition bei der Gesamtzahl der ausgestellten Zertifikate zu erreichen.

Offizielle IECEE Zahlen finden Sie unter:

-- 2012 ausgestellte CB Testzertifikate - http://www.cbscheme.org/cbscheme/pdf/cmc1360inf.pdf [http://www.cbscheme.org/cbscheme/pdf/cmc1360inf.pdf] -- CB Statistiken über Testzertifikate - http://www.cbscheme.org/cbscheme/html/cbstats.htm [http://www.cbscheme.org/cbscheme/html/cbstats.htm]

Für weiterführende Informationen bitten wir um Kontaktaufnahme mit Asli asli.solmaz-kaiser @ ul.com, Business Development Manager, UL Global High Tech Industry oder um einen Besuch von ULs CB Scheme Webseite.

Über UL

UL ist ein führendes globales, unabhängiges Unternehmen im Bereich Sicherheitswissenschaft mit einer mehr als 118-jährigen Firmengeschichte. UL beschäftigt über 10.000 Experten und hat Kunden in mehr als 100 Ländern. UL verfügt über fünf verschiedene Geschäftsbereiche - Product Safety (Produktsicherheit), Environment (Umwelt), Life & Health (Leben & Gesundheit), Knowledge Services (Wissensdienste) und Verification Services (Verifikationsdienste) -um den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und unsere Mission der öffentlichen Sicherheit zu erfüllen. Weitere Informationen über ULs Firmenfamilie und Netzwerk, bestehend aus 95 Labor-, Test- und Zertifizierungseinrichtungen, finden Sie auf UL.com.

Web site: http://www.ul.com/

http://www.cbscheme.org/cbscheme/pdf/cmc1360inf.pdf/

http://www.cbscheme.org/cbscheme/html/cbstats.htm/ http://www.ul.com/

global/eng/pages/solutions/services/globalmarketaccess/cbscheme/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Miu Tang (Fr.), Global High Tech Marketing, UL LLC,

+852-2276-9194