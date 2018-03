Marius Felzmann wird neuer CeBIT-Geschäftsbereichsleiter

Hannover (ots) - Marius Felzmann (33) wird zum 1. Juni neuer Geschäftsbereichsleiter der CeBIT Hannover. Felzmann kam im März 2006 zum Unternehmen Deutsche Messe und war zunächst in Produktmanagement und Marktforschung für die Entwicklung neuer Themenbereiche und Formate der CeBIT zuständig. Im April 2008 wurde er Abteilungsleiter im Geschäftsbereich der CeBIT und verantwortete unter anderem den weiteren Ausbau der Ausstellungsbereiche Forschung & Entwicklung sowie Jobs & Recruiting. Darüber hinaus hat Felzmann mit seinem Team neue Formate für Marktteilnehmer im Bereich internetbasierter und mobiler Geschäftsmodelle entwickelt. Bevor Felzmann zur Deutschen Messe kam, war er als Sales Engineer bei Telefonica Deutschland tätig. In seiner neuen Funktion als Geschäftsbereichsleiter berichtet er direkt an CeBIT-Vorstand Oliver Frese.

"Wir freuen uns, mit Herrn Felzmann einen erfahrenen Messe-Manager und Branchenkenner als neuen Geschäftsbereichsleiter gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche CeBIT-Projekte initiiert und erfolgreich umgesetzt hat. Mit seinem fundierten Wissen und seiner Innovationskraft wird Herr Felzmann die weltweit wichtigste Plattform der internationalen ITK-Branche konsequent weiterentwickeln", sagte Frese.

Nachfolgerin von Felzmann wird Jutta Jakobi (42), die im Juli 2012 als Managerin Strategische Formate zur Deutschen Messe kam. Von 2003 bis 2012 war Jakobi bei IBM Deutschland als Managerin in unterschiedlichen Marketing-Funktionen tätig, zuletzt verantwortete sie unter anderem den CeBIT-Messeauftritt von IBM.

